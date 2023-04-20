Giresun bayram namazı saati , Giresun’da oturan vatandaşların gündeminde yer almakta. On bir ayın Sultanı Ramazan ayının ardından 21 Nisan Cuma günü itibariyle İslam aleminde ve ülkemizde Ramazan Bayramı heyecanı yaşanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan güncel namaz vakitleri tüm illerin ve Giresun bayram namaz vakitleri de belli oldu. Peki bayram namazı saati Giresun için kaçta? İşte Giresun bayram namazı vakti.

Giresun Bayram Namazı Saati Kaç?

Diyanet'in paylaştığı bilgiye göre, Giresun’da Ramazan Bayramı namazı saat 06.19'da kılınacak.

Giresun Namaz Saatleri

Giresun namaz saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenmektedir. Diyanet’in verilerine göre Giresun namaz vakitlerine yenisafak.com’un aşağıda yer alan bağlantısı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bayram namazı kaç rekat?

Ramazan Bayramı'nın gelişiyle birlikte Bayram namazı 81 ilde eda edilecek. Bayram namazı 2 rekat olarak bayramın ilk günü kılınacak.

Bayram namazı nasıl kılınır?

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rekat:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan yada Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) imam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber"diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber"diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.ikinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

4) Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.Bayram Namazının Kılınışı

Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rekat:

6) imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden(birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.

7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina... duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.

Bayramda küskünlerin barışması

Bayramların barış ve sevinç günleri olması hasebiyle küsler barışmalıdır. Dinimiz üç günden fazla dargın durmaya cevaz vermez. Peygamberimiz (s.a.s.),

“Bir Müslümanın diğer Müslümana üç günden fazla dargın durması helâl olmaz.” (Buhârî, “Edeb”, 57) buyurmuştur.

Sonuç olarak Müslümanlar bayramları aile fertleri, yakınları, komşuları ve arkadaşları ile neşe ve zevk içerisinde geçirmeli, bayram namaz kılma, kurban kesme, sadaka-i fıtır verme ve eş dost ziyareti gibi görevleri yapmalıdır. Bayram geceleri ibadetle ihya edilmeli, kaza namaz kılınmalı, Kur’an-ı Kerim okumalı, Allah Teâlâ’dan af ve mağfiret istenmeli ve dua edilmelidir.



