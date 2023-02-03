Giresun’un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Giresun’un alçak kesimlerinde etkili olan şiddetli yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Kar yağışı Giresun’un 500 rakım üzerindeki köyler ile iç kesimde yer alan Alucra, Şebinkarahisar ve Çamoluk ilçelerinde etkili oldu. Hafta sonu aralıklarla başlayan kar yağışı nedeniyle Alucra ve köyleri beyaza büründü. Giresun 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
10:02 . 3/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Giresun 5 günlük hava durumu
Giresun’un yüksek rakımlı köyleri ile iç kesimde yer alan Alucra, Şebinkarahisar ve Çamoluk ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.
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