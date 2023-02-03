|
Özgün

Giresun’un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Giresun’un alçak kesimlerinde etkili olan şiddetli yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Kar yağışı Giresun’un 500 rakım üzerindeki köyler ile iç kesimde yer alan Alucra, Şebinkarahisar ve Çamoluk ilçelerinde etkili oldu. Hafta sonu aralıklarla başlayan kar yağışı nedeniyle Alucra ve köyleri beyaza büründü. Giresun 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

10:02 . 3/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Giresun 5 günlük hava durumu

Giresun 5 günlük hava durumu

#Giresun
#hava durumu
#Alucra
#Şebinkarahisar
#Çamoluk
#meteoroloji
#kar
#kış
1 saat önce
default-profile-img
Giresun’un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Kocası tarafından öldürülen kızına 'Kocan kuma getirse de yuvanı bozma' demiş
Resmi Gazete'de yayımlandı: İki bakanlıkta çok sayıda atama
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Fatih Karagümrük Süper Lig’de yarın MKE Ankaragücü’ne konuk oluyor
Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi 2023 'Başlangıcın Sonu' mottosuyla 23 Şubat'ta gerçekleştirilecek
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.