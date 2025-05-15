Göç İdaresi Başkanlığı, 8. ve 9. derecelerden toplam 40 il göç uzman yardımcısı alacak. Başvurular 15-20 Mayıs 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden "Kariyer Kapısı" (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) platformu aracılığıyla çevrimiçi olarak yapılacak. Şahsen ya da posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecek.

KİMLER BAŞVURUDA BULUNABİLİR?

Adayların başvuruda bulunabilmesi için bazı şartları taşıması gerekiyor:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel memuriyet şartlarını taşımak.

En az 4 yıllık eğitim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunu olmak (denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içi veya dışı üniversiteler de geçerli).

2023 veya 2024 KPSS sınavlarından KPSSP6, P7, P16, P21, P26, P29, P30, P31, P32, P36, P41 puan türlerinden herhangi birinden en az 70 puan almak.

01 Ocak 2025 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1990 ve sonrasında doğmuş olmak).

SINAV NASIL YAPILACAK? HANGİ AŞAMALAR VAR?

Alım süreci iki aşamalı bir giriş sınavı ile gerçekleşecek:

Yazılı Sınav:

Tarih: 15 Haziran 2025, Pazar günü

Saat: 10:00

Yer: Ankara – Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Süre: 120 dakika

Yazılı sınav hizmeti, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek.

Sözlü Sınav:

Yazılı sınavı geçen adaylar Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak sözlü sınava davet edilecek.

YAZILI SINAV İÇİN ÜCRET ALINACAK MI?

Evet. Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 21-23 Mayıs 2025 tarihleri arasında 150 TL sınav ücretini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırmak zorunda. Ücret yatırmayan adaylar sınava alınmayacak. Ücret iadesi yapılmayacak.

SONUÇLAR NEREDEN DUYURULACAK?

Adaylar, sınavla ilgili tüm duyuruları Göç İdaresi Başkanlığı’nın resmi sitesi (www.goc.gov.tr) ve Kariyer Kapısı üzerinden takip edebilecek. Sınava dair adaylara ayrıca bir bildirim yapılmayacak.

SINAV GÜNÜ NE GEREKİYOR?

Sınava Giriş Belgesi 26-30 Mayıs 2025 arasında ASBÜ internet sayfasından alınabilir.

Geçerli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport)

Sınav yerinde saat 09:00'da hazır bulunmak

İl Göç Uzman Yardımcılığı hayali kuran adaylar için süreç başladı. Başvuru şartlarını taşıyorsanız, sınav takvimini kaçırmadan başvurunuzu yapmayı unutmayın.



























