2005 yılında Google tarafından piyasaya sürülen Google Haritalar, dünya çapında milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılmaya devam ediyor. Yol tarifi alma, mevcut konumu bulma, gerçek zamanlı trafik bilgisi ve yer bulma gibi özellikleriyle bilinen Google Haritalar, arkadaşlarınızla plan yapmanızı kolaylaştıran yeni sosyal özelliklerini kullanıcılara duyurdu. Detaylar haberimizde.

GOOGLE MAPS YENİ ÖZELLİKLERİ NELER?

Google Haritalar yeni güncelleme kapsamında sosyal özelliklere kavuştu. Sosyal özellikler kapsamında kullanıcılar, arkadaşıyla birlikte plan yapabilecek. Uygulama ayrıca yeni gelişmiş transit yol tarifleri ve emoji tepkilere kavuştu.

Google Haritalar bu yeni özellik ile birlikte buluşmaları ve seyahatleri grup sohbetlerinden kendi platformuna taşımayı hedefliyor. Listeleme özelliğini güncelleyen Google Haritalar, kullanıcıların mekan paylaşımı gerçekleştirmesini, arkadaşlarıyla planlama yapmasını ve grup aktivitelerini oylayabilmesini sağlıyor. Özellik kapsamında arkadaşlarınızla Google Haritalar'de bir yer paylaşmanızın ardından ortak bir liste oluşturabileceksiniz.

Gruptaki diğer kullanıcılar listeye istediği yerleri ekleyebilirken, başkalarının eklediği mekanlara emoji ile oy verebilecek. Bu arada emojiler tepkiler, fotoğraf, video ve değerlendirmelerde de kendini gösterecek.

Özellik sayesinde bir seyahat ya da buluşma deneyimini baştan sona Google Haritalar'da yaşayabilecek.

Örneğin mevsimsel olarak yapmak istediğiniz aktiviteleri, ziyaret etmek istediğiniz yerleri arkadaşlarınızla birlikte bir liste haline getirmeniz mümkün. Böylece bazı arkadaşlarınız müzeleri listeye eklerken, bazıları spor faaliyetlerini listeye dahil edebilir. Hep birlikte kapsamlı bir gezi planı ortaya koyabilirsiniz.

Özelliğin önümüzdeki haftalar Google Haritalar'ın iOS ve Android sürümlerinde yerini alması bekleniyor.

GELİŞMİŞ TRANSİT YOL TARİFLERİ ÖZELLİĞİ

Platforma eklenen bir diğer özellik olan gelişmiş transit yol tarifleri ise özelleştirme seçenekleri sunuyor. Bundan böyle rotanızı ulaşım türüne göre ya da en az yürüme mesafesine sahip bir rota seçimine göre özelleştirmeniz mümkün olacak.

Buna ek olarak istasyon giriş ve çıkışlarının tam olarak nerede ve caddenin hangi tarafında olduklarını görebileceksiniz. Aynı şekilde istasyona gidiş ve dönüş için net bir yürüyüş rotası görmeye başlayacağınızı da belirtelim. Bu sayede doğru yönde doğru trene bindiğinizden emin olabileceksiniz.

Transit yol tarifine odaklanan güncellemeler, önümüzdeki haftalarda uygulamanın iOS ve Android sürümlerinde yayına alınacak.







