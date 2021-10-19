Google Haritalar'da Karanlık Mod nasıl açılır?

Birçok farklı uygulamada olduğu gibi Google Haritalar'da da Karanlık Mod özelliği yer alıyor. Böylece gece seyahat edenlerin gözleri beyaz ekrandan dolayı rahatsız olmuyor. Üstelik bu görünüm hem Android hem de iOSuygulamaları için geçerli.

Öncelikle yeni sürüme yükseltmek şart.

Google Haritalar uygulaması, iOS 13 ve iPadOS 13 veya sonraki sürümleri çalıştıran cihazlar için koyu tema desteği sunuyor. Başlamak için Google Haritalar uygulamasını iPhone ya da iPad'deki en son sürüme yükseltmek gerekiyor.

Google Haritalar'daki Karanlık Mod ya da diğer adıyla Koyu Modu aktif etmek için öncelikle profil simgesi üzerinden 'Ayarlar' ve akabinde de Koyu Mod kısmına erişmek gerekiyor.

Google Haritalar'da Karanlık Mod aktif etme

Google Haritalar'da Karanlık Mod desteğini açmak için sağ üstte yer alan profil simgesi üzerinden Ayarlar daha sonrasında da Koyu Mod sistemini aktif etmek gerekiyor.

Burada üç farklı seçenek yer alıyor. Cihaz ayarı temel alınıyor işaretlendiğinde sisteme göre ayar yapılıyor.

Burada kullanıcıların karşısına üç farklı seçenek geliyor. Açık ve Kapalı modların yanı sıra bir de 'cihaz ayarı temel alınıyor' ibaresine yer veriliyor. Böylece cihazın karanlık modu aktif edildiğinde Google Haritalar da otomatik olarak buna ayak uyduruyor.