Amerika Birleşik Devleri (ABD) Başkanı Donald Trump, 31 Ekim 2017’de yaşanan New York saldırısının ardından önemli bir karar aldı. Çekilişle ‘Green Card’ (yeşil kart) sahibi olmayı mümkün kılan ‘Çeşitlilik Göçmen Vize Kurası’ (Diversity Visa Lottery) programının sona erdirilmesi için ABD Kongresine gidileceği açıklandı. Trump, ABD’de kalıcı oturma izni sağlayan Green Card yerine kabiliyete dayalı bir programa geçilmesi gerektiğini belirtti. Peki her yıl Türkiye’den yaklaşık 6 bin kişinin almaya hak kazandığı Green Card nedir? Başvurusu nasıl yapılır ve avantajları nelerdir? Tüm soruların yanıtları haberimizde...