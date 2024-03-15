Green Card başvuru sonuçları geçtiğimiz yıl Kasım ayında Green Card başvurusunda bulunanlar tarafından merak edilip araştırılıyor. ABD vatandaşı olmadan oturma ve çalışma iznine sahip olma hakkının tanındığı Green Card'a başvuruda bulunanlar sonuçları için merak içerisinde... Peki, Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
GREEN CARD BAŞVURULARI TAMAMLANDI!
ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklama doğrultusunda DV 2025 Green Card başvuruları, 4 Ekim-7 Kasım 2023 tarihleri arasında alındı.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) çalışma hakkı elde etmek isteyenler işlemlerini https://dvprogram.state.gov/ başvuru sitesi üzerinden tamamladı.
GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Yeşil Kart başvuru sonuç tarihi belli oldu. Takvime göre 2024 Green Card sonuçları 4 Mayıs 2024 tarihinde dvprogram.state.gov sitesinden sorgulanabilecek.
GREEN CARD SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Green Card başvuru sonuçlarına www.dvlottery.state.gov adresi üzerinden ulaşılabilecek.
Çıkan sayfada yer alan uyarı sonrasında “onay numarası, soyadı ve doğum tarihi”nin eksisiz bir şekilde doldurulması gerekiyor. Continue linkine tıklandıktan sonra yeni bir link açılacak. Gerekli adımlar takip edilerek sonuçlar kontrol edilebilecek.
MÜLAKATLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Green Card çekilişi kazananlar mülakatlara katılacak. Ancak mülakat tarihleri henüz belli olmadı.