Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman? FB - GS maçı hangi kanalda? Saat kaçta? | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de heyecan dorukta! Dünyanın en büyük derbilerinden biri olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. 18. hafta maçı öncesinde detaylar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman? FB - GS maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN? FB - GS MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Galatasaray derbisi 8 Ocak Pazar günü saat 19:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar müsabaka öncesi, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.

SÜPER LİG 17. HAFTA MAÇLARI

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 17. hafta maçlarının programı şöyle:

3 Ocak Salı:

17.00 HangiKredi Ümraniyespor- Atakaş Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

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20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)

4 Ocak Çarşamba:

17.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Arabam.com Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Medaş Konya Büyükşehir)

20.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Nef)

5 Ocak Perşembe:

17.00 Gaziantep FK-Medipol Başakşehir (Kalyon)

20.00 Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)

20.00 Trabzonspor-Bitexen Giresunspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)





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