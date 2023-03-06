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Mart ayı burs ve öğrenim kredisi ödemeleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mart ayı GSB burs ve öğrenim kredisi ödemelerinin 6 Mart itibarıyla başladığını duyurdu.

11:39 . 6/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Gençlik ve Spor Bakanlığı

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), Mart ayı GSB burs ve öğrenim kredisi ödemelerine başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 6 Mart tarihi itibarıyla GSB burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.

GSB BURS VE YURT ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Bakan Kasapoğlu, 6 - 10 Mart tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.Öğrenciler, TC Kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Mart, “2” olanlar 7 Mart, “4” olanlar 8 Mart, “6” olanlar 9 Mart, “8” olanlar 10 Mart’ta ödemelerini alabilecek.


#gsb
#gençlik ve spor bakanlığı
#mehmet kasapoğlu
#öğrenim bursu
#gsb bursu
10 dakika önce
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Mart ayı burs ve öğrenim kredisi ödemeleri başladı
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