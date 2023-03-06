Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), Mart ayı GSB burs ve öğrenim kredisi ödemelerine başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 6 Mart tarihi itibarıyla GSB burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.