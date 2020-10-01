Meteoroloji üç bölge için uyardı: Sel baskınları olabilir!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu, Sinop, Bartın, Karabük, Gümüşhane, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyıları ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı, Marmara ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyıları ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İşte 5 günlük hava tahmini.

OYNAT 00:59 Sakarya'da ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı kamerada Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sağanak yağışın ardından ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Dışarıda bulunan vatandaşlar binalara girerek kendilerini korudu. Bazı yerlerde dolu nedeniyle yer beyaza büründü. BiP'te paylaş

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