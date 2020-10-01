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TRABZON

1 Ekim hava durumu raporu: Trabzon, Rize ve Artvin'de hava durumu

Meteoroloji üç bölge için uyardı: Sel baskınları olabilir!

Ekim ayına girilmesiyle birlikte havalar serinlerken bölgesel sonbahar yağışları da görülmeye başladı. Vatandaşlar 1 Ekim'de hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Meteoroloji son hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan meteorolojik tahminlere göre Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve Akdeniz'in doğusunda gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyıları ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde kuvvetli olacağından sel baskınlarına karşı uyarı da yapıldı. İşte il il hava durumu..

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu, Sinop, Bartın, Karabük, Gümüşhane, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

  • Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyıları ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı, Marmara ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyıları ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İşte 5 günlük hava tahmini.


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