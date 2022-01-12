Yarın okullar tatil mi? 13 Ocak 2022 Perşembe kar tatili olan iller ve ilçeler

Türkiye'nin birçok şehrinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil ilan edildi. öğrenciler ve veliler yaşadıkları şehirde okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından yurt genelinde çeşitli illerde kar yağışı etkisini gösterirken öğrencilerin de kar tatili konusunda bir beklentisi oluştu. Peli yarın 13 Ocak Perşembe günü okullar tatil olacak mı?

YARIN (13 OCAK) OKULLAR TATİL Mİ?

13 Ocak Perşembe yarın hangi illerde okullar tatil olacak? Bugün okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri? MEB Valilik açıklamaları...

KIRKLARELİ

Kırklareli'de etkili olan fırtına nedeniyle binaların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi. İl merkezi ve Kofçaz ilçesinde, eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.

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Kırklareli ve bazı ilçelerinde şiddetli fırtına binaların çatılarını uçurup, ağaçları devirdi, bazı binalardaki dairelerin camları kırıldı.

Uçan çatıların üzerine düştüğü bazı araçlarda ise hasar meydana geldi. Pınarhisar ilçesinde fırtına nedeniyle Koloğlu İlkokulu'nun girişi yıkıldı.

Kırklareli Valiliği, fırtına nedeniyle il merkezi ve Kofçaz ilçesinde 12 Ocak günü eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Açıklamada,

"İlimiz Merkezinde ve Kofçaz İlçemizde olumsuz hava koşulları sebebiyle; resmi- özel tüm okullar ile bağlı bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 12 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır" denildi.

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DENİZLİ

Denizli'nin Çameli ilçesinde, kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Çameli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kar yağışı sebebiyle ilçe genelinde 12 Ocak çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildiği belirtildi.

Olumsuz hava şartlarının insan sağlığını ve trafik güvenliğini tehlike oluşturabileceği belirtilen açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın izinli sayılacağı kaydedildi.

Eğitim ve öğretimin yarın uzaktan devam edileceği belirtildi.

ÇANAKKALE

Çanakkale'de yarın beklenen olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle, taşımalı ve köy okullarında eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

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Valilikten yapılan açıklamada, yarın bölge genelinde hava şartlarında olumsuzluk yaşanmasının ve kar yağışının beklendiği belirtildi.

Bu nedenle, il genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yine il genelinde köy okullarımızda ve bu okullarda görev yapan öğretmenlerimizin birçoğu il ve ilçe merkezlerinden günübirlik bu okullara gidip geldikleri ve öğrencilerinin büyük kısmı eğitime taşıma yoluyla eriştikleri için, yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verilecektir. Bu kapsamdaki öğrencilerimiz, eğitimlerine EBA üzerinden devam edebileceklerdir. Taşımalı eğitim dışındaki eğitime ara verilmesi kararı, oluşan şartlara göre ilçe bazında kaymakamlıklarımızca değerlendirilerek alınacak olup, bu kararlar en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır.

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Ayrıca, aynı gün il genelinde kronik hastalığı bulunan , hamile ile engelli personeller 1 gün idari izinli sayılacaklardır."

TUNCELİ

Tunceli`nin Ovacık ilçesinde 3 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 70 santimetreyi bulduğu ilçede eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel de izinli sayılacak.

İstanbul ili için henüz kar tatili açıklaması bulunmuyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

KONYA

Konya'nın Derebucak ilçesinde kar yağışı sebebiyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi. Derebucak'da yoğun kar yağışı nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile tüm eğitim kurumlarında çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildi.

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Uzaktan eğitim kararı alınan ilçede, engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.

BİNGÖL

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 2 gün süreyle ara verildi.

Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Dün gece saatlerinde başlayıp gündüz de etkisini sürdüren kar yağışıyla evler, araçlar ve caddeler karla kaplandı.

Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 1 metreye ulaştığı ilçede, eğitime 2 gün ara verildi. Kara Yolları Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekiplerinin, yolların kapanmaması için çalışmaları sürüyor.