Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. İBB de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu ulaşım hizmetlerinin ücretsiz olacağını bildirdi.
15 Temmuz Marmaray, metrobüs, metro, vapur, Başkentray, tramvay ücretsiz mi? Resmi Gazete kararıyla yanıt buldu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 9 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Ankara, İstanbul ve İzmir'de Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağını açıkladı.
İstanbul'daki hangi hatlar ücretsiz?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu ulaşım hizmetlerinin ücretsiz olacağını bildirdi.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, toplu ulaşım hizmetinden ücretsiz faydalanmak isteyenlerin kişiselleştirilmiş "İstanbulkart" kullanmaları yeterli olacak.
Bu kapsamda, 15 Temmuz Salı günü boyunca geçerli olacak ücretsiz ulaşım uygulamasıyla İstanbullular 24 saat boyunca ücret ödemeden ulaşım hizmetlerini kullanabilecek.
Ücretsiz ulaşım uygulaması, İstanbulkart sistemine entegre İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, tünel ve Şehir Hatları vapurlarını kapsayacak.