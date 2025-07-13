Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ulaştırma Bakanlığı duyurdu: 15 Temmuz'da bu hatlar ücretsiz

Ulaştırma Bakanlığı duyurdu: 15 Temmuz'da bu hatlar ücretsiz

11:5913/07/2025, Pazar
G: 13/07/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. İBB de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu ulaşım hizmetlerinin ücretsiz olacağını bildirdi.

15 Temmuz Marmaray, metrobüs, metro, vapur, Başkentray, tramvay ücretsiz mi? Resmi Gazete kararıyla yanıt buldu.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 9 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Ankara, İstanbul ve İzmir'de Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağını açıkladı.


Bakan Uraloğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada,
"İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkânı sağlayacak"
ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki hangi hatlar ücretsiz?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu ulaşım hizmetlerinin ücretsiz olacağını bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, toplu ulaşım hizmetinden ücretsiz faydalanmak isteyenlerin kişiselleştirilmiş "İstanbulkart" kullanmaları yeterli olacak.

Bu kapsamda, 15 Temmuz Salı günü boyunca geçerli olacak ücretsiz ulaşım uygulamasıyla İstanbullular 24 saat boyunca ücret ödemeden ulaşım hizmetlerini kullanabilecek.

Ücretsiz ulaşım uygulaması, İstanbulkart sistemine entegre İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, tünel ve Şehir Hatları vapurlarını kapsayacak.




#15 Temmuz
#Toplu taşıma
#Ualştırma Bakanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TÜBİTAK Fen Lisesi başvuru ve sınav tarihi: TÜBİTAK Fen Lisesi yüzdelik dilimi kaç?