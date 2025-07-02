15 Temmuz destanı aynı ruhla anılacak

FETÖ’nün darbe girişiminin 9. yılında 15 Temmuz Derneği’nce İstanbul'da düzenlenecek etkinlikler kamuoyuna tanıtıldı. Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde gazetecilerin katıldığı toplantıda konuşan 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, 9 yıl önce yaşanan hain darbe girişiminde insanların sokaklara çıkarak ülkesini savunduğunu söyledi.





O GURURU YAŞIYORUM

Turunç, meydanlara çıkışta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın samimi lider duruşu ve kendisini ortaya koymasıyla bugün bu huzuru yakaladıklarını dile getirerek, "Şahsen o akşamı çok iyi hatırlıyorum. İki noktada ben de sizler gibi bu hainlerin karşısına çıktım, üzerimize ateş ettiler. Kendi adıma ne şehit ne de gazi olabildim ama o gün oraya çıkmış olmanın milyonlarca insan gibi gururunu ve onurunu yaşıyorum" diye konuştu.





MİLLET BÜYÜK DESTAN YAZDI

İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya da FETÖ'nün devletin imkanlarını yine devlete karşı kullanma gafletinde bulunduğunu anlattı. "Bu milletin iradesine, bağımsızlığına ne kadar düşkün olduğunu, dayatmalara ne kadar karşı olduğunu çok hesap edemediler" diyen Kaya, şöyle devam etti: "Sayın Cumhurbaşkanımızın da önderliğinde o gece gerçekten millet büyük destan yazdı. Bu, bir başka milletin çok fazla yapamayacağı bir şey. Bu millete dayatmayla bir şey yapılamayacağını anladılar. Dolayısıyla bunu tüm dünyaya en iyi şekilde gösterdiğimizi düşünüyorum."





8 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK

15 Temmuz Derneği’nin FETÖ'nün darbe girişiminin 9. yılı dolayısıyla düzenlediği etkinliklerden bazıları şöyle: 8 Temmuz'da Atlas Sineması'nda '15 Temmuz Direniş Sahnesi' isimli 22 kısa filmden oluşan 110 dakikalık film gösterisi yapılacak. Atatürk Kültür Merkezi'nde resim sergisi düzenlenecek. 9-12 Temmuz'da Taksim Meydanı'nda 15 Temmuz şehitlerinin ruhları için Türk Kızılayı kan bağış çadırı kuracak. 10 Temmuz'da 10 ilden gelecek 60 şehit çocuğu 5 gün İstanbul'da misafir edilecek. Bütün köprülere Türk bayrağı ve 15 Temmuz bayrağı asılacak. 11 Temmuz'da Boğaz'da kortej geçişi yapılacak, 15 Temmuz günü de boğaz hattında Sahil Güvenlik Komutanlığı iş birliğiyle Türk bayraklı teknelerin geçiş organizasyonu yapılacak. 11 Temmuz'da 15 Temmuz şehitleri için Fatih Camii'nde hatim programı yapılacak.





CUMHURBAŞKANI KATILACAK

12-15 Temmuz'da Hafıza 15 Temmuz Müzesi önünde anma etkinlikleri düzenlenecek. 12 Temmuz'da 'Şafak Vakti' ve 'Kod Adı: Koz' isimli filmlerin açık hava sinema gösterimi yapılacak. 13 Temmuz'da Taksim Meydanı'ndan başlanacak 'Tek Bayrak Altında Vatan Millet Aşkına' bisiklet turu gerçekleştirilecek. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla anma töreni ve halka seslenişi gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen şiir yarışmasında dereceye girenlere ilişkin ödül töreni düzenlenecek, Yücel Erzan konseri verilecek. Yine 15 Temmuz günü Acıbadem Şehitler Çeşmesi'nden başlayacak ve 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda sona erecek 'Vatan Koşusu' düzenlenecek."



