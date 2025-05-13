15 Temmuz Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği'nden 'Terörsüz Türkiye' hedefine destek

15 Temmuz Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Genel Başkanı Zeki Kılınç.
15 Temmuz Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, Devlet Bahçeli'nin çağrısına destek verdi; şehitlerin emanetine sahip çıkma çağrısında bulundu.
15 Temmuz Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği, yaptığı basın açıklamasıyla terörle mücadelede hayatını kaybeden şehitleri ve gazileri anarken, Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde terörsüz bir geleceğe ulaşması için çağrıda bulundu.
Dernek, bugüne kadar özellikle PKK terör örgütüne karşı verilen mücadelede on binlerce şehit ve gazinin olduğunu hatırlatarak, bu uğurda can verenlerin ailelerinin acısını en derinden yaşadıklarını ifade etti. Açıklamada, şehitlerin fedakârlıklarının Türk milleti tarafından minnet ve şükranla anıldığı vurgulandı.
Şehit aileleri ve gaziler süreci destekliyor
Son dönemde gündeme gelen "silah bırakma" çağrılarına da değinilen açıklamada, "Terörsüz bir Türkiye" hedefi doğrultusunda şehit aileleri ve gazilerin de sürece destek verdiği belirtildi.
Açıklamada şöyle denildi;
Bugüne kadar PKK başta olmak üzere terör örgütleri ile yaptığımız amansız mücadele sonunda on binlerce şehit ve On binlerce evladımız gazi oldular.
Vatan toprağı uğruna şehit düşen her bir insanımızın anne ve baba eş ve çocuklarının acılarını, şehit aileleri olarak en başta bizler yaşadık ve yaşıyoruz.
Bu ülkenin geleceği için verilen canlar, akıtılan kanlar ay yıldızlı bayrağın ve sancağın göklerde dalgalanabilmesi için olmuştur. Yapılan fedakârlıklar bu topraklar üzerinde yaşayan insanlarımız tarafından inşallah sonsuza kadar minnet ve şükranla anılacaktır. O yiğitlerin ruhları şad mekanları cennet olsun.
Son günlerde PKK'nın silah bırakma çağrısı kapsamında Terörsüz bir Türkiye için taşın altına bizlerde el koyuyoruz.
Şehit aileleri ve Gaziler olarak Ülkemizi yönetenlere destek olmak zorundayız. Bu milletin evlatları Kürt, Türk alevi Sünni demeden el ele omuz omuza güçlerini birleştirmek ve güç birliği yapmak zorundadır.
Etrafı düşmanlarla çevrili bu coğrafyada bir ve beraber olmak zorundayız. Et ve tırnak misali .
Nasıl geçmişte Kürt, Türk demeden Selahaddin Eyyubi komutasına girmiş Kudüs’ü fethetmişsek, nasıl Malazgirt ovasında Alparslan’ın arkasında durmuşsak, nasıl İstanbul surlarında omuz omuza Fatih Sultan Mehmet hanın arkasında yürümüş isek , nasıl Gazi Mustafa kemal Atatürk önderliğinde kurtuluş savaşında Çanakkale de Türkiye yıkılmaz diyerek bu Cumhuriyeti birlikte kurmuş isek ve bu uğurda can vermiş destanlar yazmış isek şimdi de bu ülke topraklarının istiklali ve istikbali yanında coğrafyamıza hakim olabilmek için iç barışı sağlamak, el ele omuz omuza vermek ve beraber hareket etmek zorundayız .
Bu nedenle sayın Devlet BAHÇELİ nin 26 Ekim deki çağrısına ilk günden itibaren nasıl destek verip açıklama yapmış isek şimdi de evlatlarımıza Terörsüz bir ülke bırakabilmek için bu ülkenin evlatlarını birbirine kırdıran emperyalist ve Siyonist düşmanların amaçlarını bertaraf edebilmek için yaşadığımız terör tehlikesinin, devletimizin kararlı ve doğru stratejisi sayesinde bertaraf ederek iç güvenliğimizi sağlayıp büyük ve güçlü Türkiye’mizi inşa etmemiz gerektiğine inanıyoruz.
Şehitlerimiz bu milletin evlatları yaşasın diye kendi evlatlarını, analar babalar yaşasın diye kendi ana ve babalarını arkada bırakarak şehadete yürüdüler.
Ülkemizin dört bir yanında bir tek çakıl taşını vermemek için göğüslerini siper eden o kahramanların emanetini korumak, kollamak ve geleceğimize yaşanabilir bir ülke bırakmanın borcumuz olduğuna inanmaktayız.
"Terörsüz Türkiye"nin gerçekleşmesine giden yolda desteğimiz devam edecektir.
Payı ve katkısı olan herkese ama özellikle sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sn.Devlet BAHÇELİ ye müteşekkiriz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur
15 Temmuz Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Genel Başkanı
#terörsüz Türkiye
#şehit
#gazi