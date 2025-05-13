15 Temmuz Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği'nden 'Terörsüz Türkiye' hedefine destek

Nasıl geçmişte Kürt, Türk demeden Selahaddin Eyyubi komutasına girmiş Kudüs’ü fethetmişsek, nasıl Malazgirt ovasında Alparslan’ın arkasında durmuşsak, nasıl İstanbul surlarında omuz omuza Fatih Sultan Mehmet hanın arkasında yürümüş isek , nasıl Gazi Mustafa kemal Atatürk önderliğinde kurtuluş savaşında Çanakkale de Türkiye yıkılmaz diyerek bu Cumhuriyeti birlikte kurmuş isek ve bu uğurda can vermiş destanlar yazmış isek şimdi de bu ülke topraklarının istiklali ve istikbali yanında coğrafyamıza hakim olabilmek için iç barışı sağlamak, el ele omuz omuza vermek ve beraber hareket etmek zorundayız .