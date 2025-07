15 Temmuz’un kahramanı halk

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan “Son Sefer” filminde bir otobüs üzerinden Türkiye’nin farklı kesimlerinden insanların ortak direnişi anlatılıyor. Bu metaforu kurarken sizi en çok etkileyen ya da ilham veren duygu veya an neydi?

15 Temmuz gecesi millet olarak her ferdi bir kader ipiyle birbirine bağlandı. Ya sonunu bilmediğimiz, dibini görmediğimiz bir kuyuya atılacaktık ya da bizi kuyuya atanları kuyuya atacaktık. İkincisini yaptı bu millet. O gece sokaklarda kendi hikâyesini yazan milletin bir ferdi olduğum için şükrediyorum. Bu duyguyla bir film yazdık. O gece belki hepimiz için en farklı olan şey sıradan gözüken insanların birer kahramana dönüşmesiydi. Namluya kafa tutmak, tankların önünde durmak sıradan bir eylem değil. Bir direniş ve teslim olmama hali. Biz sıradan gözüken insanların hikâyesini anlatmak istedik. 15 Temmuz gecesi bir otobüsün içerisinde bulunan Türkiye’nin her kesiminden insanın, beraber direnmeye karar vermeleri ve direnişe gitmelerinin hikâyesini anlatıyoruz. Aslında otobüs bir Türkiye metaforu. Otobüs menziline varacak mı, yoksa yolda tökezleyip kalacak mı? Bu filmimizin sorusu.

Türkiye tarihi darbeler tarihiyle beraber okunur. Maalesef demokrasi defalarca sekteye uğramış, millet iradesi defalarca tehdit edilmiş… Menderes, darbe olduğunda Eskişehir’de. Haberi alıyor ve Kütahya’ya doğru gidiyor. Kütahya’da bir Albay Menderes’i karşılıyor. Albay’a tutuklama emri gidiyor fakat Albay Ankara’da darbe başarılı oldu mu olmadı mı bilmiyor. Bu yüzden de Menderes’i tutuklamıyor. O an Ankara’da darbeye karşı direnen bir siyasi oluşum, halk inisiyatifi, askerin içerisinde darbeye karşı bir oluşum olsa o Albay Menderes’e belki yardımcı olacak. Ama tüm ülke sessiz. Yine Eskişehir’den gelen Albay Muhsin Batur, Menderes’i tutukluyor. Bu hikâye benim için darbenin sosyolojisini anlamak açısından çok önemli. 15 Temmuz’da millet darbeye karşı sokaklara çıkınca, darbeciler psikolojik olarak yenildiler, üstüne siyasi iradenin korkusuzca meydan okuduğunu gördüklerinde tamamen kaybettiklerini anladılar. Bazı anlar vardır hem insanların hayatları için hem de milletlerin akıbeti için önemlidir. Mesela Hazreti Fatih’in gemileri karadan yürütme kararı öyle bir an, bir milletin yıldızının parladığı an, 15 Temmuz’da sokağa çıkma kararı ve darbeye karşı gelmek de milletimizin yıldızını parlattı. Tereddüt olsaydı, tecessüd olmayacaktı. Ercan karakteri de 80 darbesinde teğmen ve üstünün emrini dinlemiyor, aslında bireysel dünyasında darbeye karşı gelmiş. O günden sonra askerlikten atılmış ve otobüs şoförlüğü yapmaya başlamış. Etliye sütlüye dokunmamaya karar vermiş. Ama işte hesaplaşma vakti tekrar geldiğinde bu sefer arkasında yoldaşlarını da alarak darbeye karşı koymak için bir mücadeleye girişiyor. 15 Temmuz direnişi sadece Türkiye’nin değil tüm dünyadaki halkların sosyolojisine derin bir direniş katkısı sundu. Bundan sonra darbeye kalkışan herkes eminim ki o geceyi hatırlayacaktır.