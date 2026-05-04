Düzce’de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde 16 bin 640 araç, bin 81 motosiklet 204 servis aracı kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan bin 784 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 168 araç trafikten men edildi.