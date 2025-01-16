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2’si AK Parti 2’si CHP yolunda

2’si AK Parti 2’si CHP yolunda

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0016/01/2025, Perşembe
G: 16/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Seda Kaya Ösen, Evrim Rızvanoğlu, İsa Mesih Şahin, Selim Temurci.
Seda Kaya Ösen, Evrim Rızvanoğlu, İsa Mesih Şahin, Selim Temurci.

TBMM’de Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi ortak birliktelik ile çatı parti Yeni Yol Partisi’ni kurdu. Bu ortaklığa, Saadet 8, Gelecek 7, DEVA ise 9 milletvekili gönderdi. Bu oluşumdan rahatsız olan 4 vekil ise yeni oluşuma katılmadı.

DEVA’da Evrim Rızvanoğlu ve Seda Kaya Ösen yeni oluşuma sıcak bakmayarak partilerinde kalmak istedi. DEVA’da kalan İzmir Milletvekili Ösen ile İstanbul Milletvekili Rızvanoğlu’nun CHP’ye geçebileceği ifade ediliyor. Gelecek’te kalan İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin ile İstanbul Milletvekili Selim Temurci ise yola Gelecek Partili olarak devam ediyor. Bu iki ismin ileri tarihte AK Parti’ye geçebileceği belirtiliyor.



#siyaset
#Yeni Yol Grubu
#Politika

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