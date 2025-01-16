2’si AK Parti 2’si CHP yolunda

DEVA’da Evrim Rızvanoğlu ve Seda Kaya Ösen yeni oluşuma sıcak bakmayarak partilerinde kalmak istedi. DEVA’da kalan İzmir Milletvekili Ösen ile İstanbul Milletvekili Rızvanoğlu’nun CHP’ye geçebileceği ifade ediliyor. Gelecek’te kalan İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin ile İstanbul Milletvekili Selim Temurci ise yola Gelecek Partili olarak devam ediyor. Bu iki ismin ileri tarihte AK Parti’ye geçebileceği belirtiliyor.