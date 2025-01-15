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Yeni Yol Grubu'nda bir ayrılık daha: Gelecek Parti'li Temurci grupta yer almayacak

Yeni Yol Grubu'nda bir ayrılık daha: Gelecek Parti'li Temurci grupta yer almayacak

Semih Bozkuş
22:4415/01/2025, Çarşamba
G: 15/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Gelecek Parti'li Temurci 'Yeni Yol Grubu'nda yer almayacağını açıkladı.
Gelecek Parti'li Temurci 'Yeni Yol Grubu'nda yer almayacağını açıkladı.

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, 'Yeni Yol Grubu'nda yer almayacağını açıkladı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Temurci, bu kararını partisinin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve yetkili kurullarla yaptığı istişarelerin ardından aldığını ifade etti.

Deva-Saadet-Gelecek
partilerinin kurduğu '
Yeni Yol Grubu
'nda bir ayrılık daha yaşandı.
Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili ve Parti Yönetim Kurulu Üyesi Selim Temurci
, kurulan bu yeni grupta yer almayacağını duyurdu.

Temurci kararını X hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Temurci, grupta yer almama kararını partisinin
Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu
ve yetkili kurullarla yaptığı istişarelerin ardından aldığını söyledi.

İlk çatlak dün gelmişti

Deva-Saadet-Gelecek partilerinin kurduğu 'Yeni Yol Grubu'nda ilk ayrılık dün gelmişti.

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, dün X hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu oluşumda yer almayacağını açıklamıştı.

Şahin de bu kararını partisinin genel başkanı Ahmet Davutoğlu ve parti kurullarıyla yaptığı görüşmeler sonucu aldığını belirtmişti.



#Yeni Yol Grubu
#Gelecek Partisi
#Saadet Partisi
#Deva Partisi

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