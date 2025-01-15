Yeni Yol Grubu'nda bir ayrılık daha: Gelecek Parti'li Temurci grupta yer almayacak

'nda bir ayrılık daha yaşandı.

'nda bir ayrılık daha yaşandı.

Temurci kararını X hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

ve yetkili kurullarla yaptığı istişarelerin ardından aldığını söyledi.

ve yetkili kurullarla yaptığı istişarelerin ardından aldığını söyledi.

Şahin de bu kararını partisinin genel başkanı Ahmet Davutoğlu ve parti kurullarıyla yaptığı görüşmeler sonucu aldığını belirtmişti.