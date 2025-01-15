Yeni Yol Grubu'nda bir ayrılık daha: Gelecek Parti'li Temurci grupta yer almayacak

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, 'Yeni Yol Grubu'nda yer almayacağını açıkladı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Temurci, bu kararını partisinin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve yetkili kurullarla yaptığı istişarelerin ardından aldığını ifade etti.
Temurci kararını X hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.
İlk çatlak dün gelmişti
Deva-Saadet-Gelecek partilerinin kurduğu 'Yeni Yol Grubu'nda ilk ayrılık dün gelmişti.
Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, dün X hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu oluşumda yer almayacağını açıklamıştı.
Şahin de bu kararını partisinin genel başkanı Ahmet Davutoğlu ve parti kurullarıyla yaptığı görüşmeler sonucu aldığını belirtmişti.