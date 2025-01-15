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Yeni Yol Grubu'nda ilk çatlak: Gelecek Parti'li Şahin oluşumda yer almayacak

Yeni Yol Grubu'nda ilk çatlak: Gelecek Parti'li Şahin oluşumda yer almayacak

00:3215/01/2025, Çarşamba
G: 15/01/2025, Çarşamba
AA
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Gelecek Parti'li Şahin, "Yeni Yol Grubu"nda yer almayacağını açıkladı.
Gelecek Parti'li Şahin, "Yeni Yol Grubu"nda yer almayacağını açıkladı.

Gelecek, Saadet ve DEVA partilerinin tek çatı altında toplandığı Yeni Yol Grubu'nda ilk çatlak yaşandı. Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, söz konusu oluşumda yer almayacağını açıkladı. Şahin bu kararını, partisinin genel başkanı Ahmet Davutoğlu ve parti kurullarıyla yaptığı görüşmeler sonucu aldığını belirtti.

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin
, üç partinin işbirliğiyle TBMM'de kurulacağı ifade edilen "
Yeni Yol Grubu
"nda yer almayacağını bildirdi.
Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"1,5 yıldır TBMM'de en genç Grup Başkanvekili olarak yürüttüğüm görevim bugün itibarıyla sona ermiş bulunuyor. Görev sürem boyunca milletimizin emanetini en iyi şekilde taşımaya çalıştım. Bu süreçte, yapıcı muhalefet anlayışını her zaman ön planda tuttum. Türkiye'nin önemli sorunlarının hepsini Meclis'e taşıdım. Eleştirilerimi çözüm önerileriyle birleştirerek, ülkemizin ve milletimizin yararına olacak adımlar atmaya gayret ettim. Milli çıkarlarımızı doğrudan ilgilendiren bütün meselelerde devletimizin yanında durdum."

Bu gayretinin ve duruşunun aynı şekilde devam edeceğini bildiren Şahin, "
Gelinen süreçte üç partinin işbirliğiyle TBMM'de kurulan 'Yeni Yol Grubu'nun hayırlı olmasını temenni ediyorum. Genel Başkanımızla ve parti kurullarımızla yaptığım görüşmeler neticesinde yeni kurulan bu grupta yer almayacağım. Ülkemiz ve milletimiz için ilk günkü aşkla çalışmaya devam edeceğim.
" ifadelerini kullandı.



#Yeni Yol Grubu
#Gelecek Partisi
#İsa Mesih Şahin
#TBMM

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