Yeni Yol Grubu'nda ilk çatlak: Gelecek Parti'li Şahin oluşumda yer almayacak

Gelinen süreçte üç partinin işbirliğiyle TBMM'de kurulan 'Yeni Yol Grubu'nun hayırlı olmasını temenni ediyorum. Genel Başkanımızla ve parti kurullarımızla yaptığım görüşmeler neticesinde yeni kurulan bu grupta yer almayacağım. Ülkemiz ve milletimiz için ilk günkü aşkla çalışmaya devam edeceğim.