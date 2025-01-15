Yeni Yol Grubu'nda ilk çatlak: Gelecek Parti'li Şahin oluşumda yer almayacak

Gelecek, Saadet ve DEVA partilerinin tek çatı altında toplandığı Yeni Yol Grubu'nda ilk çatlak yaşandı. Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, söz konusu oluşumda yer almayacağını açıkladı. Şahin bu kararını, partisinin genel başkanı Ahmet Davutoğlu ve parti kurullarıyla yaptığı görüşmeler sonucu aldığını belirtti.
"1,5 yıldır TBMM'de en genç Grup Başkanvekili olarak yürüttüğüm görevim bugün itibarıyla sona ermiş bulunuyor. Görev sürem boyunca milletimizin emanetini en iyi şekilde taşımaya çalıştım. Bu süreçte, yapıcı muhalefet anlayışını her zaman ön planda tuttum. Türkiye'nin önemli sorunlarının hepsini Meclis'e taşıdım. Eleştirilerimi çözüm önerileriyle birleştirerek, ülkemizin ve milletimizin yararına olacak adımlar atmaya gayret ettim. Milli çıkarlarımızı doğrudan ilgilendiren bütün meselelerde devletimizin yanında durdum."