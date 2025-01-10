Gelecek, Saadet ve DEVA'nın ortak grup ismi 'Yeni Yol' oldu

Saadet, Deva ve Gelecek partileri 'Yeni Yol' çatısı altında birleşiyor.
Son dönemde peş peşe yaşanan istifalarla sarsılan Saadet, DEVA ve Gelecek partilerinin ortak çalışma grubu oluşturma çalışmaları tamamlandı. Çalışmaları mutabakatla tamamladıklarını belirten Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Mecliste kurulacak ortak grubun isminin "Yeni Yol" olacağını açıkladı. Arıkan, partisinin, bütün çalışmalarında ve teşkilatlanma çalışmalarında "Saadet Partisi" ismi ve teşkilatlarıyla, Milli Görüş esaslarına bağlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğini kaydetti.
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan
,
Saadet
,
DEVA
ve
Gelecek
partileri arasında Mecliste kurulacak ortak grubun isminin "
Yeni Yol
" olacağını bildirdi.
Arıkan, yazılı açıklamasında,
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan
ve
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu
ile akşam saatlerinde buluştuklarını ve Mecliste ortak grup yapısıyla ilgili çalışmaları mutabakatla tamamladıklarını belirtti.
Ortak grubun adı 'Yeni Yol' oldu
Ortak grubun adı 'Yeni Yol' oldu
Mahmut Arıkan, "
Genel başkanlar, partiler arasında kurulan ortak komisyonların önerisi üzerine, ortak grup amacıyla, meclis iç tüzüğü gereği kurulması gereken parti tüzel kişiliğinin isminin 'Yeni Yol' olmasına karar vermişlerdir.
" ifadesini kullandı.
Kuruluş ile ilgili süreçlerin yarın ilgili komisyon tarafından başlatılacağını aktaran Arıkan, Saadet Partisinin, bütün çalışmalarında ve teşkilatlanma çalışmalarında "
Saadet Partisi
" ismi ve teşkilatlarıyla,
Milli Görüş
esaslarına bağlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğini kaydetti.
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