İstifalarla küçülen Gelecek Saadet ve DEVA yeni parti kuruyor: İsmi belli oldu

Gelecek, Saadet ve DEVA partilerinden oluşan çalışma grubu, çatı parti kurulması sürecinde sona yaklaştı. Yeni oluşumun ismi için yapılan öneriler arasında "Yeni Yol" öne çıkarken, parti isminde "parti" kelimesinin yer almaması üzerinde özellikle duruluyor.





Genel başkan milletvekili olmayacak





Her üç parti, yeni oluşumun kurucu kadrosu için 13'er isim belirleyecek. Toplamda 39 veya 40 kişilik bir kurucu ekip oluşturulacak ve genel başkanlık görevine milletvekili olmayan bir isim getirilecek.





Mevcut tüzel kişilikler korunacak





Yeni parti kurulmasına rağmen Saadet, Gelecek ve DEVA partileri tüzel kişiliklerini korumayı sürdürecek. Yeni oluşumun faaliyete geçmesiyle, bu partilere mensup milletvekilleri TBMM Başkanlığı’na dilekçe vererek siyasi çalışmalarına yeni parti çatısı altında devam edeceklerini bildirecek. Bu sayede Meclis'te yeni bir grup oluşturularak siyasi faaliyetlere başlanacak.





Liderlerden ortak açıklama bekleniyor





Yeni parti kuruluşuna ilişkin süreçte önemli bir adım atılmak üzere. Kuruluş dilekçesinin, 10 Ocak veya 13 Ocak tarihlerinde İçişleri Bakanlığı’na sunulması planlanıyor. Bu resmi işlemin ardından, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ortak bir basın açıklaması yaparak yeni oluşumu kamuoyuna tanıtması bekleniyor.





İstifalar arttı





Yeni çatı partinin kuruluş sürecinde, Saadet, DEVA ve Gelecek partilerinde milletvekilleri arasında yaşanan ayrışmalar dikkat çekiyor. Hâlihazırda Saadet Partisi'nin 9, DEVA Partisi'nin 12 ve Gelecek Partisi'nin 9 milletvekili bulunuyor. Ancak kulis bilgilerine göre, her partiden 1 veya 2 milletvekili, çatı parti girişimine karşı durarak kendi partilerinde kalmayı tercih edecek. Bu milletvekillerinin yeni oluşuma sıcak bakmadığı belirtiliyor.





Son günlerde Gelecek ve DEVA partilerinde milletvekili istifalarının yaşanması da sürece ilişkin tepkilerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. DEVA Partisi’nden iki hafta önce Mustafa Yeneroğlu’nun, ardından Burak Dalgın ve Selma Aliye Kavaf’ın istifa etmesi, partide önemli bir hareketliliğe yol açtı.





Yeni oluşuma katılmayan isimler





Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, çatı partide yer almayacağını açık bir şekilde ifade ederek bu kararını Genel Başkan Ahmet Davutoğlu ile de paylaştığını belirtti. Şahin’in açıklaması, yeni parti çalışmalarına katılmama yönündeki tepkilerin bir örneği olarak öne çıktı.





Meclis grubu yeniden şekillendi





İki hafta önce Ankara Milletvekili Nedim Yamalı’nın Gelecek Partisi'nden istifa etmesi, TBMM’de Gelecek ve Saadet partilerinin ortak grubunun düşmesine neden olmuştu. Ancak DEVA Partisi milletvekilleri Mehmet Emin Ekmen ve Ertuğrul Kaya’nın Saadet Partisi’ne geçmesiyle grup yeniden kurulmuştu.



