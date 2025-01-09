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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli görüşmesi sona erdi

16:329/01/2025, Perşembe
G: 9/01/2025, Perşembe
AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, Suriye ve Gazze olmak üzere bölgesel gelişmeleri değerlendirilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, Suriye ve Gazze olmak üzere bölgesel gelişmeleri değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin görüşmesi sona erdi. Kritik görüşme 40 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.


Yeni yılın ilk yüz yüze görüşmesi, Bahçeli'nin konutunda gerçekleşti.

MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı. Karşılamanın ardından Erdoğan ve Bahçeli, ikili görüşmeye geçti.

Masada hangi konular var?

Görüşmede, 'Terörsüz Türkiye' hedefi ile ilgili adımların değerlendirilmesi bekleniyor. Terörle mücadele kapsamında devam eden operasyonlardaki son durum ele alınacak. Başta Suriye ve Gazze olmak üzere bölgesel gelişmeler değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinde, Meclis gündemi ile ilgili de fikir alışverişinde de bulunması bekleniyor.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Devlet Bahçeli
#MHP

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