İki devletli çözüm dışında seçenek yok

Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC’de “adada iki devletli çözüm” için diplomasi trafiği yürüttü. İlk olarak KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya gelen Fidan, ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü. Ortak basın toplantısında konuşan Fidan “Kıbrıs Türkü’nün 50 yıldır maruz kaldığı izolasyon insanlık suçuna dönüşmüş durumda. Bu insanlık suçunun sessiz ortakları var” dedi.

50 YIL ÖNCEKİ FORMÜLLE ÇÖZÜLMEZ

“Son 50 yılda adada bir gerçeklik oluşmuş durumda, bu gerçeklik Kıbrıs’ta iki ayrı kesimin birbirinden ayrı kendilerini yöneterek gelmesini sağlamıştır” vurgusu yapan Fidan, şunları söyledi: “Bu gerçekliğin artık bir hukuksallığa bürünerek iki devletli bir çözümle Kıbrıs’ın yoluna devam etmesi gerekiyor. Kıbrıs'taki sorun, 50 yıl önceki formülle çözülemez. İki devletli çözüm dışında adadaki Türk varlığının, devlet statüsünün, bağımsızlığının tescil edilmesi dışında başka bir seçenek yok. Adanın tek çözüm yolunun, iki devletli çözüm olduğu görülmekte.”

ÇÖZÜMDEN UMUTLUYUM

“İki devletli çözümün küresel barışa yapacağı katkı göz ardı edilmemelidir. İki devletli çözüm konusunda ellerin taşın altına girmesi gerekiyor. Dünü kaybettik bugünü ve geleceği kaybetmeyelim ve dört kesim bir araya gelelim. İki devletli çözüm olmalı, iki devletli çözüm için umutluyum.”







