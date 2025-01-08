Kıbrıs’ta iki devletli çözüm mesaisi

Bakan Fidan, CNN Türk yayınında konuştu. Fidan, "Bizim onlara (PKK) verdiğimiz ültimatom ortada. Biz şartları söylerken şunu ifade ediyoruz, askeri harekât olmasını istemiyorsanız; uluslararası başka ülkelerden gelen terörist savaşçıların ülkeyi terk etmesi, PKK’lı yönetim kadrosunun ülkeyi terk etmesi gerekiyor" dedi. “Bu maskaralığa bir son verilmesi gerekiyor bölgede” diyen Fidan, “Kabul etmezlerse ki zamana oynadıkları ortada. Bu insanlar buraya savaşarak geldi. Şam’daki yönetim savaşmaktan korkan bir hükümet değil” diye konuştu.