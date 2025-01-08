Kıbrıs’ta iki devletli çözüm mesaisi

Kıbrıs’ta martta çözüm için yeni girişim beklenirken Türkiye’den adaya kritik bir ziyaret gerçekleşecek.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) olacak. Adada yeni diyalog kapsamında İsviçre’de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin ev sahipliğinde, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis’in garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de bulunacağı bir toplantıda önümüzdeki günlerde bir araya gelmesi bekleniyor. Fidan’ın Lefkoşa’ya yapacağı bu ziyarette, söz konusu toplantıya ilişkin KKTC makamlarıyla istişarelerde bulunması bekleniyor. Fidan’ın ziyaretinde hem son gelişmeler değerlendirilecek hem de KKTC’ye Türkiye’nin destek ve iki devletli çözüm vizyonuna yönelik mesajlar verilecek.
2024 yılı, Kıbrıs meselesinde uzun bir aradan sonra yeniden hareketlilik yaşanan bir yıl olmuştu. 15 Ekim 2024'te New York’ta Ersin Tatar ve Nikos Hristodulidis’in katıldığı gayriresmi bir akşam yemeği gerçekleştirilmişti. Bu yemekten sonra taraflar arasında resmi müzakereler için henüz ortak bir zemin bulunamadığı kaydedilmişti.
Ültimatom ortada
- Bakan Fidan, CNN Türk yayınında konuştu. Fidan, "Bizim onlara (PKK) verdiğimiz ültimatom ortada. Biz şartları söylerken şunu ifade ediyoruz, askeri harekât olmasını istemiyorsanız; uluslararası başka ülkelerden gelen terörist savaşçıların ülkeyi terk etmesi, PKK’lı yönetim kadrosunun ülkeyi terk etmesi gerekiyor" dedi. “Bu maskaralığa bir son verilmesi gerekiyor bölgede” diyen Fidan, “Kabul etmezlerse ki zamana oynadıkları ortada. Bu insanlar buraya savaşarak geldi. Şam’daki yönetim savaşmaktan korkan bir hükümet değil” diye konuştu.