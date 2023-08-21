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ABB yöneticisi Adnan Tatlısu belediye çalışanına ağza alınmayacak küfürler edip istifaya zorladı

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu'nun çalışanına küfür ettiği bir videoyu sosyal medyadan paylaştı. Tatlısu'nun videoda küfürler savurduğu çalışana "Hemen istifa et. Hanımın da istifa etsin" dediği görüldü. Gökçek ise paylaştığı videoya "Ankara’yı mafyavari yöntemlerle yöneten bu zihniyete vatandaşımız sandıkta gereken cevabı verecek." notunu düştü.

16:19 . 21/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu'nun çalışanına küfür ettiği video ortaya çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu'nun çalışanına küfür ettiği video ortaya çıktı.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu'nun yer aldığı bir videoyu Twitter hesabından paylaştı.

Videoda telefonla belediye çalışanıyla konuşan Tatlısu, ağza alınmayacak küfürler savurup çalışanını tehdit etti.



'Hanımınla birlikte hemen istifa et'

Çalışana
"Sen istifa et. Seni ... Şimdi geleceğim seni ... Sen hemen istifa et. Hanımın da istifa etsin. Ben senin hanımını da işten atıyorum. Şimdi de seni atıyorum."
diyen Tatlısu'nun bir başka videoda ise kendisiyle konuşan bir kişiye saldırdığı görüldü.

'Vatandaşımız sandıkta gereken cevabı verecek'

Videoyu paylaşan Gökçek, paylaşımına şu notu düştü:

"Mansur Yavaş’ın şiddete dayalı yönetim şeklinin bir örneğini sosyal hizmetler daire başkanı Adnan Tatlısu’nun sosyal medyaya düşen konuşmasında görebilirsiniz. Ankara Belediye personeli maalesef bu hakaretlere maruz kalıyor. Ankara’yı mafyavari yöntemlerle yöneten bu zihniyete vatandaşımız sandıkta gereken cevabı verecek."


#Ankara Büyükşehir Belediyesi
#ABB
#Adnan Tatlısu
#Osman Gökçek
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