ABB yöneticisi Adnan Tatlısu belediye çalışanına ağza alınmayacak küfürler edip istifaya zorladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu'nun çalışanına küfür ettiği video ortaya çıktı.
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu'nun yer aldığı bir videoyu Twitter hesabından paylaştı.
Videoda telefonla belediye çalışanıyla konuşan Tatlısu, ağza alınmayacak küfürler savurup çalışanını tehdit etti.
'Hanımınla birlikte hemen istifa et'
'Vatandaşımız sandıkta gereken cevabı verecek'
Videoyu paylaşan Gökçek, paylaşımına şu notu düştü: