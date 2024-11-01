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AB'den adım bekliyoruz

AB'den adım bekliyoruz

Canberk Doğan
04:001/11/2024, Cuma
G: 1/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Dışişleri Bakanlığı, önceki gün yayınlanan Avrupa Komisyonu 2024 Türkiye Raporu'na ilişkin, "AB'nin özellikle siyasi kriterler ve iç siyasi dinamikler konusundaki haksız değerlendirmelerini reddediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, raporda, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yapıcı bir rol oynadığı, Yunanistan ile ilişkilerini iyileştirdiği ve AB ile ticari konulardaki iş birliğini geliştirdiğinin vurgulandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Raporda kayda geçirilen yapıcı yaklaşımımız uyarınca, 15 Temmuz 2019 tarihli Konsey Sonuçlarıyla uygulamaya konmuş olan Türkiye-AB ilişkilerinin önündeki siyasi engellerin kaldırılmasını bekliyoruz."





#Dışişleri Bakanlığı
#avrupa komisyonu
#görüşme
#politika

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