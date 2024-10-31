Ermenistan'dan beklenmedik '1915 olayları' açıklaması: Tanınması önceliğimiz değil

Ararat Mirzoyan
Türkiye'nin girişimci çabalarıyla bölgede sıcak rüzgarlar eserken Ermenistan'dan ezber bozan bir açıklama geldi. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, 1915 olaylarıyla ilgili, "uluslararası tanınmanın" Ermenistan'ın birinci önceliği olmadığını söyledi. Ermenistan'ın komşu ülkelerle ilişkilerini geliştirmek arzusunda olduğunu ifade eden Mirzoyan, yakında Azerbaycan ile barış anlaşmasının mutabakat sağlanmayan maddelerinde de anlaşmaya varılacağını belirtti.
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, 1915 olaylarının "tanınmasının" Ermenistan'ın bir numaralı önceliği olmadığını bildirdi.
Mirzoyan, Ulusal Mecliste yapılan 2025 yılı bütçe taslağı görüşmelerinde açıklamalarda bulundu.
"1915 olaylarının tanınması gündemimizde değil"
"1915 olaylarının tanınması gündemimizde değil"
Mirzoyan,
1915 olayları
yla ilgili, "uluslararası tanınmanın" Ermenistan Dışişleri Bakanlığının birinci önceliği olmadığını, "
tarihin trajik olaylarını araştırmayı
", dış politika veya Dışişleri Bakanlığının öncelikleri arasına almanın gündemlerinde yer almadığını söyledi.
"Mutabakat sağlanmayan maddelerde de anlaşacağız"
"Mutabakat sağlanmayan maddelerde de anlaşacağız"
Bakan Mirzoyan, Ermenistan'ın komşu ülkelerle ilişkilerini geliştirmek arzusunda olduğunu, bu yıl
Azerbaycan
'la imzalanacak barış anlaşması görüşmelerinde ciddi ilerleme kaydedildiğini hatırlatarak "
Yakın gelecekte barış anlaşmasının bu (üzerinde mutabakat sağlanamayan) bir iki maddesi üzerinde de bir anlaşmaya varmayı başaracağımıza ve sonrasında anlaşmanın imzaya hazır hale geleceğine dair temkinli iyimserliğimi ifade etmeliyim.
" dedi.
"Sınır belirleme çalışmaları 2025'te de devam edecek"
"Sınır belirleme çalışmaları 2025'te de devam edecek"
Azerbaycan'la sınırın belirlenmesi konusuna değinen Mirzoyan, bu kapsamda iki ülke arasındaki sınırların belirlenmesiyle görevli komisyonların ortak çalışma yönetmeliğinin karşılıklı olarak imzalandığını, başlatılan
sınır belirleme çalışmaları
nın 2025'te de devam edeceğini belirtti.
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