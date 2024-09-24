ABD'de diplomasi trafiği: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti. Türkevi'nde yapılan görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti.
Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti.
Kabul, basına kapalı gerçekleşti.