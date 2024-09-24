ABD'de diplomasi trafiği: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu ABD'de temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel kurula hitabının ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde BM Genel Başkanı Antonio Guterres ile görüştü. Basına kapalı yapılan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’ye insani ve tıbbi yardımların artırılması için daha fazla çaba harcanması ihtiyacını ifade etti. Öte yandan Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin devlet olarak tanınmasının Ada’daki gerçekleri dikkate alan bir çözümün anahtarı olacağını belirtti.