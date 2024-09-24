EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Gündem
Politika
ABD'de diplomasi trafiği: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti

ABD'de diplomasi trafiği: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti

22:1024/09/2024, Salı
G: 24/09/2024, Salı
AA
Sonraki haber
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti. Türkevi'nde yapılan görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti.

Kabul, basına kapalı gerçekleşti.



#Nikol Paşinyan
#Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3600 ek gösterge kapsamı genişleyecek mi kimlere verilecek?