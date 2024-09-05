Azerbaycan ve Ermenistan barış anlaşmasına doğru: Çalışan komisyonların yönetmeliği onaylandı

Alınan karar sonrasında Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki devlet sınırlarının belirlenmesi için çalışan komisyonların yönetmeliği, Ermenistan Anayasası'na uygunluğunun denetlenmesi amacıyla Anayasa Mahkemesine sunulacak.

Yönetmelikte iki ülke arasındaki devlet sınırının belirlenmesinde 1991 Almatı Bildirgesi'nin esas alınacağı ve iki ülke arasında sınır bölgesine ait uydu ve hava fotoğrafları, topoğrafik haritalar ve diğer belgelerin paylaşılacağı hususu bulunuyor.