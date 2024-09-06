Aliyev açıkladı: Ermenistan ile barış anlaşması metninde yüzde 80 anlaşmaya varıldı

"Güney Kafkasya'da barışı sağlayabiliriz. Bugün Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmelerine baktığımızda bunun mümkün olduğunu görüyoruz. Barış anlaşması metninin yaklaşık yüzde 80'i üzerinde anlaşmaya varıldı. Müzakerelerin barış anlaşmasının imzalanmasıyla sonuçlanacağını umuyoruz."

"Güney Kafkasya'da barışı sağlayabiliriz. Bugün Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmelerine baktığımızda bunun mümkün olduğunu görüyoruz. Barış anlaşması metninin yaklaşık yüzde 80'i üzerinde anlaşmaya varıldı. Müzakerelerin barış anlaşmasının imzalanmasıyla sonuçlanacağını umuyoruz."

Ülkesinin İtalya ile ilişkilerine değinen Aliyev, stratejik müttefik olduklarını, İtalya'nın Azerbaycan'ın bir numaralı ticari ortağı olduğunu bildirdi. Aliyev, 2023'te Azerbaycan ile İtalya arasındaki ticaret hacminin 16 milyar dolar olduğunu, bu rakamın artabileceğini belirtti.