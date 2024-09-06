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Dünya

Aliyev açıkladı: Ermenistan ile barış anlaşması metninde yüzde 80 anlaşmaya varıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'la yapılan müzakerelerde barış anlaşması metninin yaklaşık yüzde 80'i üzerinde mutabakata varıldığını açıkladı.

13:02 - 6/09/2024 Cuma
AA
İlham Aliyev
İlham Aliyev
Azerbaycan Cumhurbaşkanı
İlham Aliyev
, İtalya'nın Como Gölü kıyısındaki Cernobbio kasabasında her yıl eylül ayı başında düzenlenen Ambrosetti Forumu'na katılarak konuşma yaptı.

"Yüzde 80'i üzerinde anlaşmaya varıldı"


Azerbaycan topraklarının yıllarca Ermenistan'ın işgali altında kaldığını ve 2. Karabağ Savaşı'nda toprakların kurtarıldığını hatırlatan Aliyev şunları söyledi:


"Güney Kafkasya'da barışı sağlayabiliriz. Bugün Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmelerine baktığımızda bunun mümkün olduğunu görüyoruz. Barış anlaşması metninin yaklaşık yüzde 80'i üzerinde anlaşmaya varıldı. Müzakerelerin barış anlaşmasının imzalanmasıyla sonuçlanacağını umuyoruz."

Ülkesinin İtalya ile ilişkilerine değinen Aliyev, stratejik müttefik olduklarını, İtalya'nın Azerbaycan'ın bir numaralı ticari ortağı olduğunu bildirdi. Aliyev, 2023'te Azerbaycan ile İtalya arasındaki ticaret hacminin 16 milyar dolar olduğunu, bu rakamın artabileceğini belirtti.


Enerji güvenliğinin ülkelerin ulusal güvenliği ile bağlantılı olduğunu söyleyen Aliyev, "Azerbaycan bugün 10 ülkenin enerji güvenliğini sağlamaktadır. Avrupa Birliği (AB) üyesi 7 ülke Azerbaycan'dan doğalgaz almaktadır. Bu nedenle AB Komisyonu, Azerbaycan'ı 'Avrupa'nın gaz tedarikçisi' ve 'güvenilir ortak' olarak adlandırıyor. Üç Avrupa ülkesiyle daha doğal gaz hususunda müzakere yürütüyoruz." dedi.



#İlham Aliyev
#barış anlaşması
#Ermenistan
#İtalya
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