Dışişleri Bakanı Fidan ile KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Ankara'da bir araya geldi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara'da bir araya geldi. Görüşmenin basına kapalı gerçekleştiği bildirildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.
Bakanlığın resmi X hesabından yapılan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "
Bakanımız Hakan Fidan Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ile bir araya geldi
" ifadeleri kullanıldı.
Görüşmenin basına kapalı gerçekleştiği bildirildi.
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