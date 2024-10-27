Dışişleri Bakanı Fidan ile KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Ankara'da bir araya geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere bütün muhataplarına yönelik olarak, Kıbrıs Adası'nda Kıbrıs Türk halkının kendi diliyle, diniyle, kültürüyle, kaderiyle, mücadelesiyle bir yol çizdiğini belirterek, "Kıbrıs Türk halkına direkt uçuş yasağı, direkt ticaret yasağı, direkt temas yasağı, spor ambargoları gibi kısıtlamalarla diz çöktüremeyecekler" dedi. Tatar "Buna sonuna kadar direneceğimizi ve devletimizi sonuna kadar savunacağımızı kendilerine ifade ettiğimizde, 'Ama' dediklerinde, ne diyorum ben? 'Benim arkamda 85 milyon Türkiye var.' diyorum" ifadelerini kullandı.