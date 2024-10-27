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Dışişleri Bakanı Fidan ile KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Ankara'da bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Fidan ile KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Ankara'da bir araya geldi

Semih Bozkuş
19:4727/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara'da bir araya geldi. Görüşmenin basına kapalı gerçekleştiği bildirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Bakanlığın resmi X hesabından yapılan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "
Bakanımız Hakan Fidan Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ile bir araya geldi
" ifadeleri kullanıldı.

Görüşmenin basına kapalı gerçekleştiği bildirildi.


KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan uluslararası topluma sert tepki: Benim arkamda 85 milyon Türkiye var

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere bütün muhataplarına yönelik olarak, Kıbrıs Adası'nda Kıbrıs Türk halkının kendi diliyle, diniyle, kültürüyle, kaderiyle, mücadelesiyle bir yol çizdiğini belirterek, "Kıbrıs Türk halkına direkt uçuş yasağı, direkt ticaret yasağı, direkt temas yasağı, spor ambargoları gibi kısıtlamalarla diz çöktüremeyecekler" dedi. Tatar "Buna sonuna kadar direneceğimizi ve devletimizi sonuna kadar savunacağımızı kendilerine ifade ettiğimizde, 'Ama' dediklerinde, ne diyorum ben? 'Benim arkamda 85 milyon Türkiye var.' diyorum" ifadelerini kullandı.


#Hakan Fidan
#Ersin Tatar
#KKTC

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