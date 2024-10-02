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Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti

Semih Bozkuş
19:052/10/2024, Çarşamba
G: 2/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel'i Beştepe'de kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel'i Beştepe'de kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, önemli bir görüşmeye daha ev sahipliği yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel'i kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.



#Recep Tayyip Erdoğan
#KKTC Başbakanı
#Ünal Üstel
#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

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