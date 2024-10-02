Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze ve Lübnan'daki İsrail terörüne değindi. "Uluslararası toplum Filistin Devleti'ni tanımalı" diyen Erdoğan, acil ateşkes çağrısı yaptı. "İsrail'in hukuka aykırı işgal ve ilhak arayışına karşı durmak, devletlerin ve uluslararası kuruluşların asli görevidir" vurgusu yapan Erdoğan, Lübnan hükümeti ve halkının da yanında olduklarını ifade etti.