Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da yer aldı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, önemli bir görüşmeye daha ev sahipliği yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel'i kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.