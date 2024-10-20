Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Bölgemizde savaş istemiyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in uluslararası hukuku açık biçimde ihlal eden eylem ve söylemlerine son vermek zorunda olduğunu vurguladı. Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile İstanbul'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Bölge ülkeleri ve bölge dışı aktörlerin geri dönülemez bir adım atmaktan kaçınmak zorunda olduğunu vurgulayan Fidan, “Biz Türkiye olarak bölgemizde savaş istemiyoruz. Bu konuda sağduyulu ve soğukkanlı davranılması gerektiğini savunuyoruz” şeklinde konuştu.





RİSK HAFİFE ALINMAMALI

Mevcut gerilimi azaltmak için Gazze'de acilen ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurgulayan Fidan, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını bitirmesi, her türlü saldırgan tavırdan ve provokasyondan vazgeçmesi gerektiğini söyledi. Fidan, "Savaşın tüm bölgeye yayılma riski asla hafife alınmamalı. Küresel düzeyde çok ciddi yansımaları olabilecek bir gerilimin içindeyiz” dedi. Bakan Fidan, 2 Ekim'den bu yana Gazze'nin kuzeyine hiç yardım gitmediğini belirterek, orada yaşayan insanların şu anda daha da çaresiz duruma düşmüş olduklarını kaydetti.





GAZZE'YE 84 BİN TON YARDIM

Hamas heyetiyle Gazze'deki insani yardımlar meselesini konuştuklarını aktaran Fidan, “Biz, Türkiye olarak savaşın başından itibaren insani yardım faaliyetlerimizi artırmış durumdayız” dedi. Şu ana kadar Türkiye'nin Gazze'ye sevk ettiği insani yardımların toplamının 84 bin tonu aştığını bildiren Fidan, Hamas heyetiyle yaptığı görüşmede, Filistinliler arası birlik meselesini görüştüklerini, iç uzlaşma sürecinin, ulusal birlik sürecine ilişkin bilgi aldıklarını dile getirdi.





İÇ UZLAŞI ÇOK ÖNEMLİ

Fidan, şöyle devam etti: "En son Kahire'de bir araya gelmişlerdi. Buradan da Mısırlı meslektaşlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Filistinlilerin iç uzlaşı sürecine Türkiye'yle beraber verdikleri destekten dolayı. İç uzlaşı süreci ne kadar iyi olursa Filistinler hem kendi birliklerini, beraberliklerini daha iyi sağlayacaklar, hem de işgal edilmeleri, sürülmeleri, insanlık dışı muameleye maruz kalmaları daha zor olacak. Onun için Filistin iç uzlaşısının çok önemli olduğunu değerlen- diriyoruz” dedi.





Sürekli yeni cepheler açıyorlar

Fidan, Gazze'de soykırıma devam eden İsrail'in Lübnan'ı da kana bulamaya devam ettiğinin altını çizerek, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu bölgede sürekli yeni cepheler açıyor. İran'ı da bu savaşın içine çekmeye çalışıyor. İsrail'in saldırgan tutumu, İran'ı meşru müdafaaya dönük adımlar atmaya zorluyor” ifadelerini kullandı. Türkiye ve İran'ın bu bölgede ilelebet var olacağını vurgulayan Fidan, ikili ilişkileri her alanda geliştirmeye ve bölgesel konulardaki iş birliğini artırmaya yönelik çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.





Her türlü senaryoya hazırız

İran Dışişleri Bakanı Arakçi de, İsrail'in yayılmacı politikalarının bölge ve dünya için tehdit oluşturduğuna ve bölgede savaşın yayılması ihtimalinin ciddi olduğuna dikkati çekti. Erakçi, şöyle devam etti: "Bölge ciddi anlamda büyük çaplı bir savaş ihtimaliyle karşı karşıya ve Siyonist rejim dışında kimse bu savaşı istemiyor. Bölgede savaşın yayılması ciddi tehdittir. Biz barıştan yanayız ancak her türlü senaryoya da hazırız.”



