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Bakan Fidan 'Savaşın bölgeye yayılma riski var' diyerek uyardı: İsrail İran'ı savaşa çekmeye çalışıyor

Bakan Fidan 'Savaşın bölgeye yayılma riski var' diyerek uyardı: İsrail İran'ı savaşa çekmeye çalışıyor

Pınar Görgü
12:0019/10/2024, Cumartesi
G: 19/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da İran Dışişleri Bakanı Abbas ile ortak basın toplantısı düzenledi. Savaşın bölgeye yayılma riskinin hafife alınmaması gerektiğini belirten Bakan Fidan, "Küresel düzeyde çok ciddi yansımaları olabilecek bir gerilimin içindeyiz. İsrail, İran'ı da bu savaşa çekmeye çalışıyor. İsrail'in saldırgan tutumları İran'ı meşru müdaafa adımları atmaya zorluyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yle görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.


Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Türkiye ve İran arasında yeni sınır kapıları açmalıyız.


Bölgemiz büyük bir tehditle karşı karşıya. Netanyahu bölgede sürekli yeni cepheler açıyor.


İran'ı da bu savaşa çekmeye çalışıyor. İsrail'in saldırgan tutumları İran'ı meşru müdaafa adımları atmaya zorluyor.


Krizin başından bu yana yaptığımız uyarıyı tekrarlıyorum, savaşın tüm bölgeye yayılma riski asla hafife alınmamalı.


Hamas üyeleriyle görüşme

Dün Hamas siyasi büro yetkilileriyle uzun bir görüşme yaptık. Savaşın yayılma riski, İsrail'in soykırımı var. Gazze'deki insani yardımları iyileştirmeyi görüştük. Biz Türkiye olarak insani yardım faaliyetlerimizi artırdık. 85 bin tondan fazla yardım gönderdik.


İran Dışişleri Bakanı Erakçi'nin açıklamaları şu şekilde;

Türkiye ve İran, küresel güvenlikte önemli rol oynayabilir. Bölgemizde istikrar ve ekonomik kalkınmayı tesis etmeliyiz. İki ülke arasındaki ilişkileri ilerletmek için hiçbir sınırımız yok.


Enerji, ulaştırma ve ortak yatırımlarda ilişkiler güçlendirilmeli. Yeni sınır kapılarının açılması ve sınır ticaretinin artması konularını da ele aldık.


İsrail rejimi işlediği savaş suçlarında herhangi bir sınır tanımıyor. Biz Gazze ve Lübnan'da kalıcı ve derhal bir ateşkesi destekliyoruz.


İsrail dünya barışına en büyük tehdittir. Biz barış istiyoruz ama her türlü tedbirimizi de aldık.


ABD, İsrail'e sağladığı destekle Netanyahu'yu cesaretlendirdi. Biz ateşkesi destekliyoruz. Hamas lideri Yahya Sinvar'a düzenlenen suikastı kınıyorum.




#Dışişleri Bakanlığı
#İran
#Hakan Fidan

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