Gündem Adana Valiliği Kebap ve Şalgam Festivalini iptal etti Terör örgütleri ve art niyetli kişiler tehlikeye neden olabilir
ADANA

Adana Valiliği Kebap ve Şalgam Festivali'ni iptal etti: Terör örgütleri ve art niyetli kişiler tehlikeye neden olabilir

Adana'da 14-15 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Kebap ve Şalgam Festivali, Adana Valiliği tarafından "Bazı terör örgütleri ile art niyetli kişi ve gruplarca festivale katılan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin tehlikeye sokulabileceği ve bu yolla kamu düzeni ve güvenliğini bozmaya yönelik eylemlerde bulunabilecekleri değerlendirildiğinden söz konusu etkinlik Valilik makamı tarafından iptal edilmiştir" ifadeleri ile iptal edildiği duyuruldu.

Haber Merkezi DHA
Adana Kebep ve Şalgam Festivali
Adana Kebep ve Şalgam Festivali

Adana'da, tarihi Büyük Saat ve Kazancılar Çarşısı'nda 2010 yılın bu yana her aralık ayının ikinci haftası gerçekleşen Kebap ve Şalgam Festivali, bu yıl da valilik tarafından 'kamu düzeni ve güvenliği ile kişilerin can ve mal güvenliği' gerekçesiyle iptal edildi.

DHA
Adana Kebep ve Şalgam Festivali

CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKABİLİRLER

  • Adana Valiliği, 14-15 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan Kebap ve Şalgam Festivali'nin iptal edildiğini yazılı açıklama ile duyurdu. Geçen yıl da aynı gerekçe ile iptal edilen festivalle ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:
  • "Bazı terör örgütleri ile art niyetli kişi ve gruplarca festivale katılan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin tehlikeye sokulabileceği ve bu yolla kamu düzeni ve güvenliğini bozmaya yönelik eylemlerde bulunabilecekleri değerlendirildiğinden söz konusu etkinlik Valilik makamı tarafından iptal edilmiştir. Bu kapsamda, iş yerlerimizin ruhsatlarına ve ilgili yasal düzenlemelere uygun faaliyette bulunması, ayrıca vatandaşlarımızın ve iş yeri sahiplerinin kamuya açık alanlarda kamu düzeni ve güvenliği ile trafik düzenini tehlikeye sokabilecek faaliyetlerden kaçınmaları ve bu konuda belediyelerimiz ve ilgili kurum kuruluşlar tarafından yapılan uyarılara uyulması büyük önem arz etmektedir."

2010'da İLKİ YAPILMIŞTI

Onlarca yıl önce Kazancılar Çarşısı'nda kurulan Kuş Pazarı'na gelenler sabahın ilk ışıklarıyla ciğer kebapla kahvaltı yapar, o dönem pavyondan çıkanlar da gelip, birkaç kadeh daha içip ciğer yedikten sonra Irmak Hamamı'na gider kese attırırdı. Sonraki yıllarda Kuş Pazarı bölgeden taşındı, pavyonlar kapandı, ama ciğerciler yerinde kaldı. Ciğer kebap ve birkaç kadeh rakı alışkanlığı devam etti. Küçük gruplar halinde buraya gelenler 2010 yılında başka şehirlerde yaşayan Adanalıları, 'Adana'da Buluşalım', 'Dünya Rakı Günü' ve 'Rakı Festivali' adıyla kente davet etti. O gün çekilen görüntüler sosyal medyada yayınlanınca Aralık ayının ikinci haftası buluşmaya karar veren Adanalıların sayısı, Kazancılar Çarşısı'nda 3 bin kişiye ulaştı. Sonraki yıllarda ise katılımcı sayısı 20 binlere dayandı.

2015 yılında ise tepkiler üzerine etkinliğin adı Kebap ve Şalgam Festivali olarak değiştirilerek kutlandı.
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