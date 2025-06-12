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Adana'da bir şahıs aracına binerken öldürüldü

Adana'da bir şahıs aracına binerken öldürüldü

08:4612/06/2025, Perşembe
IHA
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Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 33 yaşındaki şahıs, aracına binmek üzereyken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Adana Namık Kemal Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda bir fırında çalıştığı öğrenilen Barış Yılmaz, otomobiline binmek üzereyken kimliği meçhul maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Yılmaz, ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla ilçede devlet hastanesine kaldırılan Yılmaz, yapılan tüm müdahaleler rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Cinayet şüphelilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlatıldı.



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