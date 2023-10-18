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Adana'da karşı yönlerden gelen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Facianın eşiğinden dönülen kazada yedi yaralı

Adana'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yedi kişi yaralandı. Yaralılar ambulans ve özel araçlarla hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Semih Bozkuş
22:05 . 18/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Adana'da trafik kazasında yedi kişi yaralandı.

Adana'da trafik kazasında yedi kişi yaralandı.

Adana'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada yedi kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Saimbeyli ilçesine bağlı Tufanbeyli Karayolu Sultansuyu mevkisinde meydana geldi. Seyir halinde olan Ayten Koca yönetimindeki 34 DGY 290 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Batuhan Yıldız yönetimindeki 06 ED 7396 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan Ahmet Koca, Ayten Koca, Şule Güleryüz, Necati Çağrı Koca, Binali Altun, Ertan Ataş ve Batuhan Yıldız yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans ve özel araçlarla Saimbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



#Adana
#Kaza
#Sultansuyu
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