Gündem Numan Kurtulmuştan Sedef Kabaşa arka çıkan muhalefet liderlerine Vahim bir sorumsuzluk
POLİTİKA

Numan Kurtulmuş'tan Sedef Kabaş'a arka çıkan muhalefet liderlerine: Vahim bir sorumsuzluk

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan Sedef Kabaş'a arka çıkan muhalefet liderlerine tepki gösterdi. Kabaş'ın hakaretinin hadsizlik olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Akl-ı selim sahibi herkesin bu nefret dolu dili kınaması gerekirken bazı muhalefet liderlerinin sahiplenmeleri ise gerçek bir provokasyon, vahim bir sorumsuzluktur." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti ​Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuştan Sedef Kabaşa arka çıkan muhalefet liderlerine: Vahim bir sorumsuzluk
​AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş

Gazeteci Sedef Kabaş, Tele1'de katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmiş, "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur." ifadelerini kullanmıştı. Kabaş, hakkında açılan soruşturma sonrası gözaltına alınmış ve nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kabaş'a başta Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener olmak üzere muhalefet temsilcileri arka çıktı.

Sedef Kabaş 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklandı
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Sedef Kabaş 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklandı

NUMAN KURTULMUŞ'TAN MUHALEFET LİDERLERİNE TEPKİ: VAHİM BİR SORUMSUZLUK

Söz konusu destek mesajlarının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, muhalefet liderlerine tepki gösterdi.

Kabaş'ın hakaretinin hadsizlik olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Akl-ı selim sahibi herkesin bu nefret dolu dili kınaması gerekirken bazı muhalefet liderlerinin sahiplenmeleri ise gerçek bir provokasyon, vahim bir sorumsuzluktur." dedi.

Akşener Erdoğan'ın okuduğu şiirle Kabaş'ın hakaretlerini bir tuttu
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Akşener Erdoğan'ın okuduğu şiirle Kabaş'ın hakaretlerini bir tuttu

"GERÇEK BİR PROVOKASYON"

Kurtulmuş'un Twitter'dan yaptığı paylaşımlar şöyle:

"Milletin seçtiği Cumhurbaşkanımıza çirkin ve galiz ifadelerle hakaret etmek, aslında milli iradeye karşı gerçekleştirilmiş saldırı ve açık hadsizliktir.

Akl-ı selim sahibi herkesin bu nefret dolu dili kınaması gerekirken bazı muhalefet liderlerinin sahiplenmeleri ise gerçek bir provokasyon, vahim bir sorumsuzluktur.

Bu nefret dilini ve buna sahip çıkanları şiddetle kınıyor, ayrıca ters kelepçe mizanseniyle kirli oyunlarına devam etmek istemelerini de aziz milletimizin takdirine bırakıyoruz."

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