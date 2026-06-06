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AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Rahmi Koç'un sözlerine tepki: Elitist kibirli hakaret

AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Rahmi Koç'un sözlerine tepki: Elitist kibirli hakaret

16:036/06/2026, Cumartesi
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AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan.
AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Türkiye Basın Federasyonu'nun düzenlediği "Bağımlılıkla Mücadelede Medyanın Rolü" panelinde konuştu. Özgür Özel'in İzmir'de yaptığı bir konuşmada kendisine söylediği "hasbelkader bir yere gelmiş" sözünü hatırlanan İnan "kimin hasbelkader bir yerlere geldiği belli oldu" diyerek cevap verdi.

İZMİR’DEKİ AÇILIŞTA RAHMİ KOÇ AÇIKLAMASINA TEPKİ

"Dün şehrimizde özel bir sağlık kuruluşunun açılışında gerçekleşen çirkin mesnetsiz ve gerçekten de tüm şekli ile içeriği itibari ile davranışları itibari ile asla tasvip edemeyeceğiz fıkra görünümlü o çirkin sözleri şiddetle kınadığımızı lanetle ve topyekûn reddettiğimiz de buradan ifade etmek istiyorum.

Hiçbir makam hiçbir statü hiçbir zenginlik etnik köken ayırt etmeksizin bir Kürt genci olarak söylüyorum; bu milletin hiçbir ferdini hiçbir rengine hakaret etme Hakkını kimseye tanımaz. O noktada söylenen tüm sözleri topyekûn reddediyoruz, kınıyoruz, lanetliyoruz. Bu noktadaki inşallah tavrımızın zaten parti sözcümüz gerekeni açıkladı. Bu talihsiz olayı da reddettiğimizi kınadığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Her bir kadınımız her bir annemiz bizim başımızın tacıdır bu böyle olmaya devam edecek. Hiçbir kadınımıza hiçbir annemizin hiçbir rengimizin asla elitist kibirli hakarete maruz bırakmamak için 25 yıldır çalışıyoruz çalışmaya devam edeceğiz."

#Eyyüp Kadir İnan
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