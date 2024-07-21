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AK Parti'den işgalci Bakan Katz'ın paylaşımına tepki: Faşistin hakikate saldırısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki gösterdi. Netanyahu'nun 21. yüzyılın soykırımcı katliam şebekesi olduğunu belirten Çelik, ''İsrail Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanımız hakkındaki yalanları, bir faşistin hakikate saldırısından ibarettir.'' ifadelerini kullandı.

Muhammet Emre Kömürcü
20:01 - 21/07/2024 Pazar
Güncelleme: 20:26 - 21/07/2024 Pazar
Yeni Şafak
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığı paylaşıma tepki gösterdi.


Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu kabinesinin 21. yüzyılın soykırımcı katliam şebekesi olduğunu belirtti.


Bu şebekenin de tüm soykırım suçluları gibi katliamlarını sürdürebilmek için bir yalan makinası gibi hareket ettiği değerlendirmesinde bulunan Çelik, şunları kaydetti:


"İsrail Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı'mızı hedef alan yalanları da tarih boyunca görülen soykırımcı faşistlerin yöntemleriyle aynı. Orta Doğu ve dünya barışı için bir tehdit olan bu katliam şebekesi er ya da geç yargılanacaktır. Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettiği hakikatler, insanlık için değer olmaya devam edecektir. İsrail Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı'mız hakkındaki yalanları, bir faşistin hakikate saldırısından ibarettir."


#AK Parti
#Recep Tayyip Erdoğan
#Ömer Çelik
#İsrail
#Yisrael Katz
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