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YEREL GÜNDEM AFYONKARAHİSAR

Akrabalarının dahi eşyalarını çalan şebeke, JASAT tarafından çökertildi

Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli’nin 3 ilçesinde hırsızlık olaylarının artması üzerine Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT koordinesinde Çivril, Tavas ve Honaz İlçe Jandarma ekipleri kapsamlı operston başlatıldı. Hırsızlığın yaşandığı bölgelerin kamera kayıtlarının detaylı incelenmesi sonucu hırsızlık şebekesi tespit edildi. Şebekenin sadece mahalle sakinlerinin değil aynı zamanda kendi akrabalarının evlerine hırsızlık için girdikleri tespit edildi.

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Haber Merkezi İHA
Akrabalarının bile evine hırsızlık için giren şebeke çökertildi
IHA
Akrabalarının bile evine hırsızlık için giren şebeke çökertildi
Akrabalarının bile evine hırsızlık için giren şebeke çökertildi
IHA
Akrabalarının bile evine hırsızlık için giren şebeke çökertildi
Akrabalarının bile evine hırsızlık için giren şebeke çökertildi
IHA
Akrabalarının bile evine hırsızlık için giren şebeke çökertildi
Akrabalarının bile evine hırsızlık için giren şebeke çökertildi
IHA
Akrabalarının bile evine hırsızlık için giren şebeke çökertildi

Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli’nin 3 ilçesine eş zamanlı operasyon yapan JASAT, hırsızlık şebekesini çökertti. Şafak saatinde gözaltına alınan 7 şüphelinin, akrabalarına ait evlerinde bulunduğu adreslere girerek yaptıkları hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kamera kayıtları tek tek incelendi

Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli’nin 3 ilçesinde artan hırsızlık olaylarının ardından jandarma ekipleri harekete geçti. Eş zamanlı yapılan operasyonda Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT koordinesinde Çivril, Tavas ve Honaz İlçe Jandarma ekipleri güvenlik kameralarını tek tek izleyerek şüphelilerin yerini tespit etti. Harekete geçen ekipler Tavas, Acıpayam ve Çivril ilçelerine şafak saatlerinde belirlenen noktalara baskın yaptı. Yapılan baskında 5 suç kaydı bulunan Mustafa K. (30), 1 suç kaydı bulunan Mercan K. (20), 2 suç kaydı bulunan İsmail Y. (17), 7 suç kaydı bulunan Muhammet K. (23), 12 suç kaydı bulunan Volkan K. (32), 14 suç kaydı bulunan Birol T. (35) ve 15 suç kaydı bulunan Erdoğan Ç. (30) gözaltına alındı.

Akrabasının motorunu çalmış

Toplamda 7 kişiyi gözaltına alan jandarma ekipleri yaptığı aramada çok sayıda çalıntı eşya, motosiklet ve araba buldu. Şüphelileri ifadeleri alınmak üzere merkeze götürülürken, bulunan eşyalar ise sahiplerine teslim edildi. Jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda bulunan bir motosikletin maden ocağında çalışan işçiye ait olduğu ve çalan kişilerin birisinin ise yakın akrabası olduğu ortaya çıktı. Bin bir zorluklarla çalışan işçinin işe gidip gelmek için aldığı motor ise kurtarılarak sahibine verildi.


Öte yandan şüphelilerin yaptıkları hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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