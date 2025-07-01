Alevlerle mücadele sürüyor: 50 bin kişi tahliye edildi

Türkiye’nin dört bir yanında orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Ülke genelinde son 3 günde (cuma, cumartesi ve pazar) toplam 263 orman yangını çıktı, bu yangınların 259'u kontrol altına alındı. İzmir, Manisa, Hatay ve Antalya’da ise devam eden orman yangınlarına gece gündüz cansiperane müdahale edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir, Bilecik ve Hatay'da 50 binin üzerinde vatandaşın geçici olarak güvenli bölgelere alındığını bildirdi. Yerlikaya, ilk belirlemelere göre, Bilecik'te 64 konut, 3 iş yeri ve 20 ahır, İzmir'de ise 132 konut ve 1 iş yerinin hasar gördüğünü belirtti. Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti: “Bilecik ve İzmir illerimiz için 'Genel Hayata Etkililik Kararı' alındı. AFAD tarafından ilk etapta Bilecik Valiliğine 30 milyon lira, İzmir Valiliğine de 30 milyon lira olmak üzere toplam 60 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi.”