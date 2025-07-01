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Alevlerle mücadele sürüyor: 50 bin kişi tahliye edildi

Alevlerle mücadele sürüyor: 50 bin kişi tahliye edildi

04:001/07/2025, Salı
G: 1/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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Türkiye genelinde son 3 günde çıkan 263 orman yangınının 259’u kontrol altına alındı. İzmir, Manisa ve Hatay yangınlarına gece gündüz müdahale sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir, Bilecik ve Hatay’da 50 binden fazla vatandaşın tahliye edildiğini, zarar gören konut ve iş yerleri olduğunu açıkladı. İzmir’de Seferihisar, Menderes ve Gaziemir ilçelerinde devam eden yangınlarda, iki yangının birleştiği tespit edildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Türkiye’nin dört bir yanında orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Ülke genelinde son 3 günde (cuma, cumartesi ve pazar) toplam 263 orman yangını çıktı, bu yangınların 259'u kontrol altına alındı. İzmir, Manisa, Hatay ve Antalya’da ise devam eden orman yangınlarına gece gündüz cansiperane müdahale edildi.

60 MİLYON LİRA ACİL YARDIM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir, Bilecik ve Hatay'da 50 binin üzerinde vatandaşın geçici olarak güvenli bölgelere alındığını bildirdi. Yerlikaya, ilk belirlemelere göre, Bilecik'te 64 konut, 3 iş yeri ve 20 ahır, İzmir'de ise 132 konut ve 1 iş yerinin hasar gördüğünü belirtti. Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti: “Bilecik ve İzmir illerimiz için 'Genel Hayata Etkililik Kararı' alındı. AFAD tarafından ilk etapta Bilecik Valiliğine 30 milyon lira, İzmir Valiliğine de 30 milyon lira olmak üzere toplam 60 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi.”

CİDDİYETİNİ KORUYOR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Akhisar'daki yangında rüzgarın etkili olduğunu, İzmir Seferihisar ve Menderes'te durumun ciddiyetini koruduğunu belirtti.



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