Aleyna Çakır’ın ölümünün şüphelisi Ümitcan Uygun uyuşturucudan tutuklandı
Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun'un uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşması büyük tepki toplamıştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Uygun, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek suçundan tutuklandı.
Ankara'da Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in (21) ölümüyle gündeme gelen ve serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayınlanmıştı. Tepki toplayan görüntülerin ardından Uygun Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün gözaltına alınmıştı.
"Videoyu internete kimin koyduğunu bilmiyorum"
Uygun'un emniyetteki sorgusunda, “Bu videoyu Kumsal'ın telefonundan ben çektim. Herhangi bir sosyal medyada yayınlamadım.Bu videoyu çektiğimde alkollüydüm. Kim tarafından sosyal medyada yayınlandığını bilmiyorum” şeklinde ifade verdiği öğrenildi.
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Öte yandan baba Durak Uygun'un polisteki ifadesinde oğlu Ümitcan Uygun'un herhangi bir işte çalışmadığını ve geliri olmadığını, uyuşturucu kullanıp kullanmadığını bilmediğini ifade ettiği belirtildi.