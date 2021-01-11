Gündem Aleyna Çakırın ölümünün şüphelisi Ümitcan Uygun uyuşturucudan tutuklandı
ANKARA

Aleyna Çakır’ın ölümünün şüphelisi Ümitcan Uygun uyuşturucudan tutuklandı

Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun'un uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşması büyük tepki toplamıştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Uygun, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek suçundan tutuklandı.

Haber Merkezi DHA
Ümitcan Uygun böyle gözaltına alınmıştı.
Ümitcan Uygun böyle gözaltına alınmıştı.

Ankara'da Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in (21) ölümüyle gündeme gelen ve serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayınlanmıştı. Tepki toplayan görüntülerin ardından Uygun Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün gözaltına alınmıştı.

"Videoyu internete kimin koyduğunu bilmiyorum"

Uygun'un emniyetteki sorgusunda, “Bu videoyu Kumsal'ın telefonundan ben çektim. Herhangi bir sosyal medyada yayınlamadım.Bu videoyu çektiğimde alkollüydüm. Kim tarafından sosyal medyada yayınlandığını bilmiyorum” şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Aleyna Çakır’ın ölümünün süphelisi Ümitcan Uygun uyuşturucudan gözaltına alındı
GÜNDEM
Aleyna Çakır’ın ölümünün süphelisi Ümitcan Uygun uyuşturucudan gözaltına alındı
  • Öte yandan baba Durak Uygun'un polisteki ifadesinde oğlu Ümitcan Uygun'un herhangi bir işte çalışmadığını ve geliri olmadığını, uyuşturucu kullanıp kullanmadığını bilmediğini ifade ettiği belirtildi.

Aleyna Çakır Ümitcan Uygun olayında flaş gelişme: Anne Gülay Uygun ölü bulundu, açıklamalar peş peşe geldi
OYNAT 03:21
Aleyna Çakır Ümitcan Uygun olayında flaş gelişme: Anne Gülay Uygun ölü bulundu, açıklamalar peş peşe geldi
Ankara'da, Aleyna Çakır'ın evde ölü bulunması olayı ile ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun (48), silahla başından vurulmuş halde dağlık alanda ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede Gülay Uygun'un, intihar notu bırakarak yaşamına son verdiği belirlendi.

Bir tanığın Müge Anlı canlı yayınına katılarak Gülay Uygun'un genç kızları gece hayatına teşvik ettiği iddiaları üzerine 'yurt annesi' olarak bilinen Gülay Uygun hakkında Aile ve Sosyal Politikalar Çalışma Bakanlığı müfettişleri soruşturma başlatmıştı.

Annesinin cesedinin bulunduğu yere gelen Ümitcan Uygun, ilk kez sessizliğini bozdu. Annesi hakkında ortaya atılan iddialara sert tepki gösteren Ümitcan Uygun, 'Ben her zaman sessiz kaldım. Fakat bu saatten sonra sessiz kalamam. Benim annem, sizin suçlamalarınız yüzünden kafasına sıktı. Ben hepsinden şikayetçiyim' dedi.


Uygun ailesinin avukatı Çağatay Cengiz, 'Bazı medya maymunları, bu aileyi yok etmek için çeşitli tiyatroları yapmışlardır. Masum bir kadına atılan iftiradır. O kadın, bu iftirayı kendine yedirememiştir. Biz süreci yargı çerçevesinde takip edeceğiz. Gülay Uygun, intihar mektubu da bırakmıştır. Ne olacak şimdi, nasıl geri gelecek Gülay' ifadelerini kullandı.

Adli Tıp açıkladı Aleyna Çakır'ın ölüm sebebi belli oldu
GÜNDEM
Adli Tıp açıkladı Aleyna Çakır'ın ölüm sebebi belli oldu
Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek suçundan gözaltına alınan Ümitcan Uygun mahkemece tutuklandı.

Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’in ailesi kızlarının katilinin bulunmasını istiyor
OYNAT 00:50
Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’in ailesi kızlarının katilinin bulunmasını istiyor
Aleyna Çakır olarak bilinen ve sosyal medyada en çok konuşulan ölüm olayı ile ilgili Kırşehir'de bulunan aile konuştu. “Ciğerim yandı, ciğerimi yakanların da ciğeri yansın” diyen anne Hatun Esen, “Beni kurtarın ciğerimi yakanların ciğeri yansın. Ben, anneyim yanıyorum başka anneler yanmasın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Ceylan gözlümü kim yaktı ise onlarda yansın” dedi.

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