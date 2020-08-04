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KONYA

Ambulansa alınmayınca acil servisteki televizyonu ve kapıyı kırdı, tutuklandı - Konya haber

Konya'da acil servisi birbirine kattı: Ambulansa alınmayınca televizyonu ve kapıyı kırdı

Konya'da annesinin Kovid-19 şüphesiyle hastaneye sevk edildiği ambulansa alınmadığı gerekçesiyle acil servisteki televizyon ve kapıyı tekme- yumruk atarak kırdıktan sonra gözaltına alınan Kazım Ç.'nin (26) koronavirüs testi pozitif çıktı. 14 gün karantinada kaldıktan sonra adliyeye sevk edilen Kazım Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kazım Ç. olayı dikkat çekmek için yaptığını söylediği öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Hastanenin özel güvenlik görevlileri ve nöbetçi memuru da Kazım Ç.'den şikayetçi oldu.
Hastanenin özel güvenlik görevlileri ve nöbetçi memuru da Kazım Ç.'den şikayetçi oldu.

Konya'daki olay, 12 Temmuz'da merkez Meram ilçesinde bulunan Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre Kazım Ç. hasta olan annesi Emine Ç.'yi gece saatlerinde hastaneye götürdü.

Emine Ç. yapılan muayenesinin ardından özel bir hastaneye sevk edildi. Emine Ç.'de koronavirüs şüphesi olması üzerine ambulans görevlileri Kazım Ç.'nin ambulansa binmesine izin vermedi.

Hastane bahçesinde tekmeli sopalı kavga
GÜNDEM
Hastane bahçesinde tekmeli sopalı kavga

Bunun üzerine sinirlenen Kazım Ç., acil servisteki televizyona yumruk ve kafa attı. Daha sonra Kazım Ç., bir kapıyı da tekmeleyerek kırdı. Güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen Kazım Ç., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

DHA

Hastanenin özel güvenlik görevlileri ve nöbetçi memuru da Kazım Ç.'den şikayetçi oldu.

Dikkat çekmek için televizyonu kırmış

Polisteki ifadesinde annesinin peşinden hastaneye gidebilmek için televizyonu kırdığını belirten Kazım Ç., "12 Temmuz günü annemi rahatsızlığından dolayı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdüm. Annemi özel bir hastaneye nakledeceklerini söylediler. Annemde covid şüphesi olduğu için beni ambulansa almadılar. Yanımda nakit param ve arabam olmadığı için 112'den yardım istedim. Onlar da beni hastane personeline yönlendirdi. Bana polisi aradıklarını onların yardım edeceği söylendi. 45 dakika geçti ve beni almaya ekip gelmeyince annemin durumu da ağır olunca bana yardım edin, beni annemin yanına götürün diye bağırdım. Doktorun birisi bana biz o işlere bakmıyoruz deyince dikkat çekmek ve çaresiz olduğum için acilde bulunan televizyona yumruk attım. Kendime zarar vermek için televizyona kafa vurdum. Ancak yaralanmadım. Acildeki kırmızı alan kapısını ben kırmadım. Annem içeride yatarken kardeşim içeriye gireceğinde ayağı kapının altına takılmış ve kapıda çok az bir çıkıntı olmuş. 'Bu hastaneyi de ambulansı da yakarım' gibi sözler söylemedim. Hastane personeline küfürlü sözlerde bulunup, küfretmedim" dedi.

Testi pozitif çıktı

Kazım Ç.,'nin hastanede yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Kazım Ç. iki hafta boyunca gözlem altında tutuldu. Tedavisinin ardından test sonucu negatife dönen Kazım Ç., adliyeye sevk edildi. Kazım Ç., sevk edildiği Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince 'Görevi yaptırmamak için direnme ve kamu malına zarar verme' suçundan tutuklandı.

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