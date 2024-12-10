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Ankara'da FETÖ'ye operasyon: 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ'ye operasyon: 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı

09:4410/12/2024, mardi
DHA
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Başkentte FETÖ'ye operasyon düzenlendi.
Başkentte FETÖ'ye operasyon düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik 2 soruşturma kapsamında 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

#Ankara
#FETÖ
#Gözaltı

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