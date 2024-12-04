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Hakkında hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü firari yakalandı

Hakkında hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü firari yakalandı

21:194/12/2024, Wednesday
AA
IHA
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Kayseri'de FETÖ hükümlüsü belirlenen adreste yakalandı.
Kayseri'de FETÖ hükümlüsü belirlenen adreste yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği nedeniyle hakkında hapis cezası bulunan firari şahıs Kayseri'de yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de FETÖ üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, FETÖ üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K'yi (53) kentte belirlediği adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



#FETÖ
#Hükümlü
#Kayseri

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