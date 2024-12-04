FETÖ malikanesine Türk bayrağı çekildi

Ankara 5’inci Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla FETÖ finansörü Akın İpek’e ait Koza-İpek Holding ve bünyesindeki 22 şirkete kayyum atanmasının ardından, 2015 yılında holding üzerine kayıtlı taşınmazların kontrolü kayyum heyetine geçti. Hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan İpek tarafından inşa ettirilen Ankara İncek’teki malikanin de bu taşınmazlar arasında yer aldığı belirlenmiş, malikâne de kayyum idaresine geçmişti.

FETÖ tarafından “Gülen için sözde hilafet sarayı” olarak anılan malikane, yapıldığı 2013’te 30 milyon TL’ye mal oldu. Ankara’nın prestijli bölgelerinden birinde binlerce metrekarelik bir arazi üzerine kurulan malikane, 24 saat güvenlik kameraları ve güvenlik görevlileri tarafından korunuyordu. Ağustos 2024’te Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 12 şirket ve menkul ile gayrimenkuller Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan (TMSF) Türkiye Varlık Fonu’na geçti. Devir edilenler arasında bu malikane de yer alıyor.