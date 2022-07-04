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ANKARA

Ankara'daki LGBT yürüyüşüne karşı STK'lar birleşti: İnsan fıtratının onurunu çiğnetmeyeceğiz

Ankara'da yapılacağı duyurulan LGBT yürüyüşüne karşı STK'lar bir araya geldiler. Haziran ayının son haftalarında düzenlenmeye başlayan, doğrudan aile yapısını ve toplumun ahlakını hedef alan pek çok LGBT+ bireylerin katıldığı sözde ‘onur yürüyüşü’ için bu senede hazırlıklar yapılıyor. Planlanan organizasyona pek çok sivil toplum kuruluşu 'Gençliğimiz üzerinde oynanan küresel çaplı organizasyonlara müsaade etmeyeceğiz.' diyerek tepki gösterdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankaradaki LGBT yürüyüşüne karşı STKlar birleşti: İnsan fıtratının onurunu çiğnetmeyeceğiz
Bildiri Metni

Haziran ayının son haftalarında düzenlenen ve pek çok LGBT+ bireylerin katıldığı ‘onur yürüyüşü’ bu sene farklı illerde yasaklamalara rağmen düzenlenmeye devam ediliyor.Yarın saat 12.30 da hacı bayramda toplanma çağrısı yaptılar.

LGBT lobisi ve aktivizmi, Müslüman aile yapısının ve değerlerinin yanı sıra Yahudilik ve Hristiyanlık için de çok büyük tehdir o0luşturuyor. Doğrudan aile yapısını ve toplumun ahlakını hedef alan LGBT lobisi, küresel çaplı organizasyonlarla propagandasına devam ediyor.

Sapkınlığa geçit yok

Yapılması planlanan LGBT yürüyüşüne karşı sosyal medya ve sivil toplum kuruluşlarından tepki gelmeye devam ediyor.

Aralarında Yedi Hilal, Genç İHH ve daha pek çok gençlik çalışmaları yürüten sivil toplum kuruluşları ‘onur yürüyüşü’ etkinliklerine, LGBT+ bireyleri destekleyen etkinliklere ve yapılması planlanan organizasyona karşı çıktıklarını 'Gençliğimiz üzerinde oynanan küresel çaplı organizasyonlara müsaade etmeyeceğiz.' diyerek tepki gösterdiler.

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