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Antalya görüldü: Eşine az rastlanır bir doğa olayı

Antalya'da günlerce süren orman yangınlarında eşine az rastlanır bir doğa olayı gerçekleşti. Boyu metreleri bulan alevler arasında ’yangın şeytanı’ denilen ateş hortumunun oluştuğu görüntüler ortaya çıktı.

Haber Merkezi İHA
Antalya yangınında ’yangın şeytanı’ görüldü - Antalya haberleri
Siluete benzeyen doğa olayını Orman Genel Müdürlüğünün ekipleri görüntüledi.

Antalya’da günlerce süren orman yangınlarında nadir görülen bir doğa olayı gerçekleşti. Boyu gökyüzüne ulaşan alevler yangın şeytanı olarak bilinen ateş hortumu oluşturdu.

Sıcak hava kütlesinin yükselmesiyle yangına temas etmesi sonucu oluşan ve adına yangın şeytanı denilen hortum, birkaç dakika boyunca görülmeye devam etti.

Siluete benzeyen doğa olayını Orman Genel Müdürlüğünün ekipleri görüntüledi. Fotoğrafta tepenin üzerinde yükselen hortum şeklindeki yoğun dumanların bir bölümünde insan yüzünü andıran siluet görülüyor.

İHA

Avustralya’da geçtiğimiz yıl çıkan yangında da yangın şeytanı görüntülenmişti.

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