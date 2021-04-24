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Dünya Nadir görülen doğa olayı sahilde gezenleri korkuttu Bir anda nehirden fışkırdı
ASYA

Nadir görülen doğa olayı sahilde gezenleri korkuttu: Bir anda nehirden fışkırdı

Rusya’nın Habarovsk bölgesinde Amur Nehri üzerinde bulunan büyük buz kütleleri, nehir akıntısı sebebiyle kıyaya taşarak tsunami etkisi yarattı. Nehir kenarındaki parmaklıklıları kıran buz kütleleri, sahilde gezinenleri korkuttu.

Haber Merkezi DHA
Nadir görülen doğa olayı sahilde gezenleri korkuttu: Bir anda nehirden fışkırdı
Buz tsunamisi sahilde gezenleri korkuttu.

Rusya’nın doğusunda bulunan Habarovsk bölgesinde, Amur Nehri üzerinde bulunan geniş buz kütleleri akıntı sebebiyle sıkışıp nehir kenarındaki yola taştı.

NADİR GÖRÜLEN DOĞA OLAYI

Yetkililer, yürüyüş yolundaki parmaklıkları kırarak buz tsunamisi etkisi yapan olayı, nadir görülen bir doğa olayı olduğunu belirtti.

BUZ TSUNAMİSİ
Buz tsunamisinin, mevsim normalleri nedeniyle nehir sularının normalden 3 metre yükselmesi ve akıntının geniş buz kütlelerini sıkıştırarak nehir kıyısına yığmasıyla oluştuğunu açıklandı. Bu nadir görülen doğa olayının her yıl yaşandığı ancak genellikle yerleşim yerlerinden uzaktı meydana geldiği ifade edildi. Yetkililer, bazı bölgelerde kıyıya taşan buz kütlelerinin 10 metre yüksekliğe ulaştığını kaydetti.

Rusya'da buz tsunamisi: Parmaklıkları kıran buz kütleleri sahildeki insanları korkuttu
OYNAT 00:50
Rusya'da buz tsunamisi: Parmaklıkları kıran buz kütleleri sahildeki insanları korkuttu
Rusya'nın Habarovsk bölgesinde Amur Nehri üzerinde bulunan büyük buz kütleleri, nehir akıntısı sebebiyle kıyıya taşarak tsunami etkisi yarattı. Nehir kenarındaki parmaklıklıları kıran buz kütleleri, sahilde gezinenleri korkuttu.


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