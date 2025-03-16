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Antalya'da 10 kedi ölü bulunmuştu: Konuyla ilgili inceleme başlatıldı

Antalya'da 10 kedi ölü bulunmuştu: Konuyla ilgili inceleme başlatıldı

13:4916/03/2025, Pazar
AA
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Antalya'nın Serik ilçesinde sokakta ve konteynerde ölmüş kedilerin bulunmasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Orta Mahalle'de bir çöp konteynerinin yanında ve sokağın değişik yerlerinde ölü kedileri görenler yetkililere ihbarda bunuldu.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinin mahallede yaptığı çalışmada 10 kedinin öldüğü tespit edildi. Ekipler, numune alarak kedilerin ölüm sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı. Serik Belediye ekipleri de kokuya neden olan kedi ölülerinin kaldırılması için çalışma yaptı.

'Hepsi mahallede yetişti'

Mahalle sakinlerinden Osman Çalışkan, gazetecilere, sokakta bulunan kedilerin bir iki gün içinde öldürüldüğünü söyleyerek duruma tepki gösterdi. Kedileri kimin öldürdüğünü bilmediğini belirten Çalışkan, "Bu kedilerin hepsi mahallede yetişti. Ara sıra yemek veriyorduk." dedi. Raziye Teke ise kedilerin öldürülmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, bunu yapanların bulunması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan, polis ekipleri de çevrede çalışmalarını sürdürüyor.

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#Orta Mahalle
#Serik

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