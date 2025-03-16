Antalya'da 10 kedi ölü bulunmuştu: Konuyla ilgili inceleme başlatıldı

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinin mahallede yaptığı çalışmada 10 kedinin öldüğü tespit edildi. Ekipler, numune alarak kedilerin ölüm sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı. Serik Belediye ekipleri de kokuya neden olan kedi ölülerinin kaldırılması için çalışma yaptı.